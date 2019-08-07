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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP / ANKARA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çevre Bakanlığı: ‘Hassas alan’ olacak

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Çevre Bakanlığı: ‘Hassas alan’ olacak

TÜRKİYE’nin ve dünyanın en önemli doğal alanlarından olan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, birinci derece sit alanı Kelebekler Vadisi’nin statüsü değiştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kelebekler Vadisi, Antalya Lara Kıyı Bandı ve Serik Zeytintaşı Mağarası, Hatay Reyhanlı Yenişehir Gölü, Konya Hotamış Gölü’ne ilişkin sit statülerini değiştiren kararı 3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kelebekler Vadisi’nin bir bölümü nitelikli doğal koruma alanı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi. Mimarlar Odası Muğla Şubesi Başkanı Öncü Başoğlan Avşar, “Hangi gerekçe ile çadırlı kamp alanları, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlara izin veren ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ilan edildi” diye sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise Hürriyet’e Kelebekler Vadisi’yle ilgili “kesin korunacak hassas alan” çalışmasının devam ettiğini belirterek, cumartesi günü ilan edilen nitelikli doğal koruma alanının da kesin korunacak hassas alana çevrileceğini açıkladılar. Yetkililer, böylece köy hariç tüm vadiye yapılaşma yasağı geleceğinden mevcut çadır kamplarının ve bungalovların da kaldırılacağını vurguladılar. 

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