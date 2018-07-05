Cevdet Yılmaz: 'Yeni sistem siyasi istikrarı garanti ediyor'

TRT Haber'de yayınlanan Anadolu Soruyor programında konuşan Cevdet Yılmaz'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Seçime katılım oranı dünyaya ders niteliğindeydi. OHAL şartlarında ama çok güvenli biçimde seçim yaşadık. Genel anlamda OHAL hukuki bir çerçeve. Bütün demokratik ülkelerde OHAL mekanizması vardır. OHAL hukuk dışı bir mekanizma değildir. Fransa’da da uygulandı. Biz de de ihtiyaç oldu.



Bir çok terör örgütünün eş zamanlı saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ve OHAL mekanizmasıyla bu terör örgütleriyle daha etkin biçimde müdahale etti hükümetimiz. Mücadelemiz belli bir noktaya geldi, tabi ki devam edecek. Ama artık OHAL’a şu aşamada ihtiyaç görülmüyor. Dolayısıyla OHAL süresi önümüzdeki haftalarda dolmuş olacak. OHAL’i Türkiye’ye dönük bir algı operasyonunda suiistimal eden çevreler de bunu yapamayacaklar inşallah. İnşallah bu adım olumlu bir katkıda bulunur.



'SİYASİ İSTİKRARI GARANTİ EDİYOR'

Yeni sistemin en güzel özelliği siyasi istikrarı garanti ediyor. Temsil ve istikrar. Bütün siyasi sistemler bu ikisini en üst düzeye çıkartmak isterler. Ama temsille istikrar arasında genellikle bir çatışma olur. Bu yeni sistemde Türkiye her ikisini eş zamanlı yakalamayı başardı. Katılan neredeyse bütün partiler Meclis’e girdiler. Seçmenin yüzde 99 küsuratı Meclis’e yansımış oldu. 81 milyonu kucaklayan bir meclis. Peki istikrarımız bozuldu mu? Bozulmadı. Eski sistem olsa, istikrar ne olacak bugün tartışmıyoruz. Artık cumhurbaşkanı yürütme organı demek. Vatandaş sandıkta istikrarı da sağlamış oldu.

Pazartesi günü cumhurbaşkanımız yemin edecek, aynı gün hükümetini ilan edecek, aynı gün belli kararnameleri imzalayacak. Ekonomik öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda, ekonomimiz de çok olumlu etkileyecek bu süreçte.