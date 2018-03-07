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    Çetin Emeç ölüm yıl dönümünde anılıyor | Çetin Emeç kimdir?

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Gazeteciliğin duayen ismi Çetin Emeç, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda katledilen Çetin Emeç, sosyal medya platformlarında da anılıyor. İşte Türkiye'de gazetecilik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Çetin Emeç’in hayatı!

    Çetin Emeç, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti'nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç'tir ve Zeynep, Leyla ve Aydın isimli üç kardeşi vardır. Bilge Emeç ile evlenmiş, Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu olmuştur. Kızı Mehveş Emeç, Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıdır.

    Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1952'de babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972'ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu'na geçti. Hürgün Yayınları'nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet'e geçti. 1986'da genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü.

    7 Mart 1990'da işine gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinden çıktığı sırada şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü. Atatürkçü ve laik çizgide sert yazılar kaleme alıyordu. Öldürülmesinde bu kimliğinin yanı sıra ülkeyi karıştırmak isteyen derin güçlerin arzuları rol oynadı. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı. Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Ulus-lararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

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