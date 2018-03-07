Çetin Emeç mezarı başında anıldı

Çetin Emeç’in dostları ve ailesi her yıl olduğu gibi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki, sarı kırmızı çiçeklerle süslenmiş mezarı başındaydı. Törene Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CHP eski İstanbul Milletvekili ve gazeteci Oktay Ekşi ile Çetin Emeç’in yakınları ve gazeteci dostları katıldı. Törene Galatasaray Eğitim Vakfı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu çelenk gönderdi.

Okunan duaların ardından konuşma yapan Çetin Emeç’in damadı Özalp Birol, “Sevgili kayınpederim hepimizin bildiği gibi Türk gazeteciliğinin kilometre taşlarından biri. Bugün vefatının 28’inci yılı. Bu vesileyle hem merhum Çetin Emeç beyefendiyi, hem de tüm basın şehitlerini onun şahsında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Kayınpederimin katilleri halen bulunamadı. Zaten bunlar açığa çıktığı gün, aydınlatıldığı gün Türkiye bambaşka bir boyuta geçer” dedi.

CUMHURİYET RUHUNA BÜYÜK EMEKLERİ VAR

Fikret Bila ise şunları söyledi:

“Çetin Emeç denince benim aklıma gazetecilik ekolü geliyor. Meslek hayatı boyunca Hürriyet ve Milliyet gibi iki büyük gazeteyi yönetti. Hem gazeteleri yönetirken, hem de yazı yazarken asla kalemini eğip bükmedi ve bizlere çok büyük bir örnek oldu. Bizim yetişmemize de çok büyük katkısı vardır. Özgür gazetecilik, demokrasi, Cumhuriyet ruhuna çok büyük emekler vermiştir. Bu vesileyle Çetin Emeç ustamızı, Abdi İpekçi’yi, Uğur Mumcu’yu yine bu uğurda kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz meslektaşlarımızı rahmetle, özlemle ve saygıyla anıyoruz.”

USTALARIMIZIN DEĞERİNİ ANLIYORUZ

“Gerçekten de Türk demokrasisinin gelişmesi ve yerleşmesi konusunda Türk basınının çok büyük emekleri vardır. Demokrasiye ve Cumhuriyete düşman karanlık güçlerin de bu ustalarımızı hedef alması anlamlıdır. Çünkü onlar halk için demokrasi için Cumhuriyet için çok büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Çetin Emeç gibi diğer ustalarımızda halkımızın verdiği her oyun, ödediği her verginin hesabını sormuş, gazeteciliğin temel işlevlerinin evrensel düzeyde yerine getirmişlerdir. Ben bu ustalarımızın, genç meslektaşlarımız tarafından unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlara en büyük önerim, tavsiyem bu ustalarımızın meslek hayatlarında neler yaptıklarını, kitaplarını, düşüncelerini, yaptıkları gazeteleri incelesin ve kendilerine örnek alsınlar. Çünkü gazeteciliği evrensel ilkelerle beraber yaşatmamızın başka bir yolu yoktur. Bu bakımdan bu ustalarımızın değerini her geçen gün çok daha fazla anlıyoruz. Ben başta Emeç ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına ve meslektaşlarımıza yeniden baş sağlığı diliyoruz. Onu büyük bir özlemle, saygıyla, huzurlarınızda anıyorum ve saygıyla önünde eğiliyorum.”

HAYATTA OLSA TORUNUNU KUCAKLAYACAKTI

Sinan Ercan için de Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Babası öldürüldüğünde 7 yaşında olan Müfit Ercan, bugün 35 yaşında taze bir baba olarak anma törenindeydi. İki ay önce bir kız babası olan Müfit Ercan, bu yıl farklı bir burukluk yaşadıklarını belirterek, “ Rahmetlinin bu yıl torunu oldu. Çok mutlu olacaktı ama nasip değilmiş. Torununu da büyüyünce buraya getireceğiz, tanıştıracağız dedesiyle” dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Sinan Ercan’ın ablası İlknur Yardım da, “ 28 yıl geçti ama dün gibi. Acımızda değişen bir şey yok” diye konuştu.

Anma törenine Sinan Ercan’ın oğlu ve ablasının yanı sıra abisi Murat Ercan ile Hürriyet Gazetesi İdari İşler Müdür Yardımcısı Bahadır Köksal ve Hürriyet Gazetesi çalışanları katıldı. Törende, Zincirlikuyu Camii İmam Hatibi Mustafa Yaman Sinan Ercan’ın kabri başında dua okudu.