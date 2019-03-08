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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çetin Bey’siz 29 yıl

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çetin Bey’siz 29 yıl

SUADİYE’deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda, henüz 55 yaşındayken hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ile şoförü Sinan Ercan, ölümlerinin 29. yılında mezarları başında anıldı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, “Türkiye’nin boynunun borcu, Çetin Emeç’in de, Uğur Mumcu’nun da, Abdi İpekçi’nin de, diğer basın şehitlerimizin de asıl katillerinin, karanlık güçlerin yüzünü açığa çıkartmak ve hesap sormak. Biz bunu bekliyoruz” dedi.

Çetin Emeç’in dostları ve ailesi her yıl olduğu gibi dün sabah saatlerinde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki, sarı kırmızı çiçeklerle süslenmiş mezarı başındaydı. Törene Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, gelini Lale Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Oktay Ekşi ile Çetin Emeç’in yakınları, gazeteci dostları katıldı. Çetin Emeç’in sarı-kırmızı çiçeklerle kaplanmış mezarının başında Galatasaray Eğitim Vakfı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, çelenkleri vardı.

‘HÜRRİYET’İ YÖNETME BEDELİNİ ÖDETTİLER’

Bezmi Alem Valide Sultan Dolmabahçe Camisi emekli İmam Hatibi Hafız Mevlidhan Celalettin Şensoy’un okuduğu duaların ardından konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar şunları söyledi:

Çetin Bey’siz 29 yıl

“1984 Hürriyet’e ilk girdiğim tarih. Cahit Düzel ekonomi müdürü. Enis Berberoğlu muhabir. Ben de Tercüman’dan Hürriyet’e geçeceğim. Çetin Bey Genel Yayın Yönetmeni. Çağırdı beni. Bir dakika görüşme yaptık sadece. Dedi ki, “Cahit Düzel seninle çalışmak istedi. Sadece görmek istedim sen kimsin? Fiziki olarak görmek istedim. Bütün yetki Cahit Düzel’e aittir. Nasıl anlaşırsanız aynı şekilde çalışırsınız” dedi. İlk tanıştığımız ve başladığımız dönem o dönem. Gazeteciliği çok titiz, yöneticiliği de aynı şekilde çok titiz. Onun da stresini yaşayan ama çok önemli bir gazeteci büyüğümüz Çetin Emeç. Hürriyet’i yönetmenin bedelini ödettiler ona. Aynı Abdi İpekçi’ye, 1979’da Milliyet’i yönetmenin bedelini ödettirdikleri gibi. Aynı şekilde Çetin Bey’e de yazdıklarının, attığı manşetlerin bedelini ödettiler. Daha sonra Uğur Mumcu’ya aynı şekilde bedel ödetildi. Hepsinin belki tetiği çekenleri belli oldu. Hepsi yakalandı, cezasını çekiyor, çekti belki bir kısmı. Ancak karanlık güçler hâlâ arkada ve hâlâ karanlıktalar. Türkiye’nin boynunun borcu Çetin Emeç’in de, Uğur Mumcu’nun da, Abdi İpekçi’nin de, diğer basın şehit-lerimizin de asıl katillerinin, karanlık güçlerin yüzünü açığa çıkartmak ve hesap sormak. Biz bunu bekliyoruz.”

SİNAN ERCAN DA ANILDI

Çetin Emeç’le birlikte şehit edilen şoförü Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Sinan Ercan’ın eşi Ayşe Ercan, ablası İlknur Yardım, ağabeyi Murat Ercan ve yakınları katıldı. Sinan Ercan’ın eşi Ayşe Ercan, “29 yıl oldu Sinan’ı kaybedeli. İyisiyle, kötüsüyle bir 29 yıl geçirdik. Yeri hiç dolmadı. Onu hiçbir zaman unutmadık. Acısı her zaman içimizde. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” dedi. 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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