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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.03.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Çeteye üç ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı... Bazalardan silah çıktı

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İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Emirhan D.’nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün ikametlerinde yapılan aramalarda bazalara saklanan silahlar ele geçirildi. Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağırlıklı olarak Zeytinburnu ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren Emirhan D. ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Beşiktaş ile Kocaeli ve Sivas’ta eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliden 22’si yakalandı.

Operasyon kapsamında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silah ticareti”, “yağma”, “kasten yaralama” ve “tehdit” gibi suçlardan aranan silahlı suç örgütü elebaşı Emirhan D. ile birlikte 22 şüphelinin evlerindeki aramalarda 4 tabanca, bu tabancalara ait 368 mermi, 3 pompalı tüfek ve 54 tane pompalı kartuşu ele geçirildi. 

Aynı suç örgütüne mensup firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ederken, zanlıların adreslerine yapılan baskınlarla ilgili polis kamerasından görüntüle ortaya çıktı.

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