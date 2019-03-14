Çeteye şok operasyon... Altınlar üzerinde bu değişikliği yapmışlar
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, ürettikleri düşük ayarlı altınları piyasaya süren çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 94 kişiden 43’ü tutuklandı. Yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye yönelik operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Operasyonda kilolarca altın takı ele geçtiği belirtilirken ayarı düşük altın takılar sergilendi.
Düşük ayarlı altınları satan çeteye yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde faaliyet yürüten bir suç örgütünün ayarını düşürdükleri altın takıları piyasaya sürerek büyük bir vurgun yaptıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Yapılan çalışmadaki tespitlere göre, çete, ayarı düşük altın hazırlamak için 5 atölye kurdu. Altın toptancısı kişilerden altınlar alındı. Daha sonra altın takılar bakır ve gümüş eklenerek ayarı düşük hale getirilerek üretildi. Ayarı düşürülen altın takılar Anadolu kentlerindeki kuyumculara satıldı.
Altınları satan çete üyeleri elde edilen paraları çete yöneticisine vererek komisyonlarını aldı. Çete lideri de elde ettiği gelirin bir kısmını altın alımı ve imalinde destek veren finansörlere gönderdiği tespit edildi. Polis, yaptığı teknik ve fiziki takipte 125 kişilik çeteye ulaştı.
Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen İstanbul merkezli 10 ilde 146 adrese düzenlenen operasyonda, 94 kişi gözaltına alındı. Çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalar devam ederken, Emniyetteki sorgularının ardından adliyiye çıkarılan 94 kişiden 43’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonda gözaltına alınan 3 altın toptancısının da serbest kalanlar arasında olduğu bildirildi.
Operasyonda kilolarca ayarı düşük altın takılar ele geçerken, ele geçen takıların bir kısmı sergilendi. Altınların üretildiği atölyelere yönelik operasyonun da görüntüleri ortaya çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle