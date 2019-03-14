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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
14.03.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Çeteye şok operasyon... Altınlar üzerinde bu değişikliği yapmışlar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, ürettikleri düşük ayarlı altınları piyasaya süren çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 94 kişiden 43’ü tutuklandı. Yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye yönelik operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Operasyonda kilolarca altın takı ele geçtiği belirtilirken ayarı düşük altın takılar sergilendi.

Düşük ayarlı altınları satan çeteye yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde faaliyet yürüten bir suç örgütünün ayarını düşürdükleri altın takıları piyasaya sürerek büyük bir vurgun yaptıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmadaki tespitlere göre, çete, ayarı düşük altın hazırlamak için 5 atölye kurdu. Altın toptancısı kişilerden altınlar alındı. Daha sonra altın takılar bakır ve gümüş eklenerek ayarı düşük hale getirilerek üretildi. Ayarı düşürülen altın takılar Anadolu kentlerindeki kuyumculara satıldı.

Altınları satan çete üyeleri elde edilen paraları çete yöneticisine vererek komisyonlarını aldı. Çete lideri de elde ettiği gelirin bir kısmını altın alımı ve imalinde destek veren finansörlere gönderdiği tespit edildi. Polis, yaptığı teknik ve fiziki takipte 125 kişilik çeteye ulaştı.

Çeteye şok operasyon... Altınlar üzerinde bu değişikliği yapmışlar

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen İstanbul merkezli 10 ilde 146 adrese düzenlenen operasyonda, 94 kişi gözaltına alındı. Çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalar devam ederken, Emniyetteki sorgularının ardından adliyiye çıkarılan 94 kişiden 43’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonda gözaltına alınan 3 altın toptancısının da serbest kalanlar arasında olduğu bildirildi.

Operasyonda kilolarca ayarı düşük altın takılar ele geçerken, ele geçen takıların bir kısmı sergilendi. Altınların üretildiği atölyelere yönelik operasyonun da görüntüleri ortaya çıktı.   

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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