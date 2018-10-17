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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17.10.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Çete lideri yatağında yakalandı

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Adana'da kaza yapıp kullanılamaz hale gelen araçların sürücülerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimiyle dolandıran ve 20 vatandaştan yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen çete lideri düzenlenen operasyonla yatağında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine dolandırıldıklarını ileri sürerek başvuru yaptı. Bunun üzerine polis, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuyla koordine içinde çalışma başlattı. Çalışma neticesinde polis, çete liderinin Okan K. olduğu bir suç örgütünün varlığını tespit etti.

Çete lideri yatağında yakalandı
Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. İddiaya göre, çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı.

25 KİŞİ DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI

Polis zanlıları takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 25 vatandaşı dolandırmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis bankaya 5 ile 15 bin lira arasında para yatıran şahısların para yatırdığı hesapları bloke etti. Bu sayede vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildi. Polis ayrıca bu çetenin 200 vatandaşı da dolandırmaya çalıştığını tespit etti.

Çete lideri yatağında yakalandı
YATAĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Polis dün şafak vakti 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon yapılan adreslerden biri de çete lideri Okan K.'nın eviydi. Polis eve özel harekat polisiyle birlikte girdi. Çete lideri kapıyı açmayınca polis koç başı ile kapıyı kırıp içeri girdi. Polis çete lideri ve arkadaşını yere yatırıp etkisiz hale getirip kelepçe takarak gözaltına aldı. Zanlı çete lideri daha sonra emniyete getirilerek sorguya alındı. Çete lideriyle birlikte gözaltına alınan 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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