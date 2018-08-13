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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.08.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Çete lideri öğretmen de dolandırılmış

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Çete lideri öğretmen de dolandırılmış

Adana ve Osmaniye'de yapılan operasyonda yasa dışı bahis çetesinin lideri olduğu ileri sürülerek yakalanan ve tutuklanan beden eğitimi öğretmeninin kazandığı paralarla villa almak isterken 65 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatılarak devletin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine şahısları 5 ay önce teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda çete liderliğini bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Mahmut D.'nin yaptığını ve eşi Buket D.'nin de ona yardım ettiğini belirleyerek eş zamanlı olarak 7 Ağustos günü Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Adana'da 1'i kadın 19, Kadirli de ise 9 kişi olmak üzere 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan çete lideri beden eğitim öğretmeni Mahmut D. ile kayınbiraderi Tahir D. ve diğer çete üyelerinden Furkan S. ile Zeki K., Ramazan S. ve Erhan A. tutuklanırken, çete liderinin eşi Buket D. ile birlikte 6 kişi ev hapsi aldı, diğer 16 zanlı da ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Şok detaylar ortaya çıktı

Polis, yapılan çalışma ve sorgulama sonucunda beden eğitimi öğretmeninin ABD'den yasa dışı bir bahis sitesinin veri tabanını para karşılığı alarak kurduğunu ve vatandaşlara yüksek oranlarda, tek maç ve maç devam ederken yasa dışı bahis oynatmaya başladığını belirledi. Öğretmenin haftada 150 bin lira para kazandığı ileri sürülürken, kendisi okula gittiği zaman para kaybı olmaması için eşi Buket D.'ye de internet üzerinden nasıl oynatılacağını öğreterek yasa dışı bahsi eşine oynattığı ortaya çıktı.

‘Çete lideri’ Mahmut D. ve eşi Buket D. ile birlikte kayınbiraderi Tahir D.’nin de aralarında olduğu 28 kişinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyon liralık hareket olduğu saptandı. Evinden 35 bin lira nakit para çıkan Mahmut D.’nin hesabındaki para hareketinin bir milyon 120 bin, eşi Buket D.’nin hesabından 360 bin, kayınbiraderi Tahir D.’nin hesabından 517 bin liralık hareket saptanırken, çete üyesi Zeki K.’nın hesabından 655 bin ve Furkan S.’nin hesabından da 316 bin liralık hareket tespit edildi.

Hesabındaki paranın taksicilik yapan babasına ait olduğunu söyledi

Bir devlet okulunda ‘beden eğitimi’ öğretmenliği yapıp, ayda 3 bin lira ‘öğretmenlik maaşı’ almasına karşın hesabından çıkan bir milyon 120 bin lira için Mahmut D., “Borç verdiğim paralar” savunmasını yaptığı öğrenildi. Evinden çıkan 35 bin liranın da taksicilik yapan babasına ait olduğunu ve ödemeler için kendisine verdiğini anlatan D., ‘yasa dışı bahis’ oynattığı iddiasını kabul etti, ancak kimseye bayilik vermediğini söyledi.

Mahmut D., “İnternette iddaa oynarken ABD merkezli bahis sitesini tesadüfen keşfettim. Site yöneticileriyle bağlantı kurup, onlara form doldurup gönderdim. İstanbul’daki bir kişi aracılığıyla da yıllık bin lira yatırıp, sitenin domainini kiraladım” dediği öğrenildi.

Yasa dışı bahis çetesinin ise internet üzerinden oynatılan bahislerle ilgili kazandığı paraları da her hafta salı günü topladığı, bu toplantıların da her hafta farklı yerlerde yapıldığı da tespit edildi.

Bu toplantılarda aynı zamanda da yasa dışı bahsin muhasebesinin de yapıldığı belirlendi. ‘Çete lideri’ olmakla suçlanan Mahmut D., sorgusunda Mersin’de villa almak isterken 65 bin lira kaparo verdiğini ancak başkasına ait yazlık villanın gösterilerek dolandırıldığını söylediği öğrenildi.

 

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