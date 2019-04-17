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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çete çöktü: Fuhuş operasyonunda 8 ahlak polisi, 1 zabıta ve 1 katip gözaltında

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Çete çöktü: Fuhuş operasyonunda 8 ahlak polisi, 1 zabıta ve 1 katip gözaltında

ANKARA’nın Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki ruhsatsız güzellik ve masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı, bazı kadınların fuhuşa zorlandığı istihbaratı üzerine Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kurulan özel ekibin yaptığı teknik-fiziki takipte, liderliğini Ünal A.’nın yaptığı öne sürülen suç örgütü deşifre edildi. Polisin adım adım takip ettiği çete üyelerinin dernek kurarak kumar oynattıkları, yasadışı silah satışı yaptığı, Ankara genelinde fuhuş yapılan farklı mekânları basarak kent genelinde hâkimiyet kurmaya çalıştığı iddia edildi. Operasyonda Ünal A. ile çeteyla bağlantılı çalışan Ahlak Büro’da görevli 8 polis, ilçe belediyesinde görevli bir zabıta ve adliyede çalışan bir katip gözaltına alındı. Çeteye bağlı çalışan polislerin takibe takılmamak için başkası adına çıkartılan telefon hatları kullandıkları belirlendi.

Çete çöktü: Fuhuş operasyonunda 8 ahlak polisi, 1 zabıta ve 1 katip gözaltında

GİZLİ KAMERALI ŞANTAJ

Çetenin, bağlantılı olduğu polislere fuhuş amaçlı mekânlarında çalıştırdığı kadınları ödül olarak gönderdiği, ayrıca fuhuş ve kumardan elde edilen paralardan pay verdiği belirlendi. Zabıta memurunun örgütün belediyece yapılan işlerini; adliye katibinin ise adli işlemlerini takip ettiği kaydedildi. Çetenin, fuhuş amaçlı açtıkları mekânların farklı noktalarına gizli kameralar yerleştirdiği, gelen müşterilerinin görüntülerinin çekildiği öğrenildi. Çetenin, gizli kameralarla çekilen müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaparak yüksek miktarda paralar aldığı belirlendi. Çetenin şantaj yaptığı kişiler arasında bürokrat, işadamı ve tanınmış kişilerin de olduğu iddia edildi.

Polisin adım adım takip ettiği çete üyeleriyle ilişkili 40 adrese yapılan baskınlarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 çelik yelek, 10 el telsizi, jandarma üniforması, gizli kamera kayıtları, senetler ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Ankara’da şok operasyonAnkara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13 mağdur kadın kurtarılırken, suç örgütüne liderlik ettiği belirlenen Metin U'nun cezaevinde olduğu ve örgütü buradan verdiği talimatlarla yönettiği belirlendi.
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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