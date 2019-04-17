Çete çöktü: Fuhuş operasyonunda 8 ahlak polisi, 1 zabıta ve 1 katip gözaltında
ANKARA’nın Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki ruhsatsız güzellik ve masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı, bazı kadınların fuhuşa zorlandığı istihbaratı üzerine Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Kurulan özel ekibin yaptığı teknik-fiziki takipte, liderliğini Ünal A.’nın yaptığı öne sürülen suç örgütü deşifre edildi. Polisin adım adım takip ettiği çete üyelerinin dernek kurarak kumar oynattıkları, yasadışı silah satışı yaptığı, Ankara genelinde fuhuş yapılan farklı mekânları basarak kent genelinde hâkimiyet kurmaya çalıştığı iddia edildi. Operasyonda Ünal A. ile çeteyla bağlantılı çalışan Ahlak Büro’da görevli 8 polis, ilçe belediyesinde görevli bir zabıta ve adliyede çalışan bir katip gözaltına alındı. Çeteye bağlı çalışan polislerin takibe takılmamak için başkası adına çıkartılan telefon hatları kullandıkları belirlendi.
GİZLİ KAMERALI ŞANTAJ
Çetenin, bağlantılı olduğu polislere fuhuş amaçlı mekânlarında çalıştırdığı kadınları ödül olarak gönderdiği, ayrıca fuhuş ve kumardan elde edilen paralardan pay verdiği belirlendi. Zabıta memurunun örgütün belediyece yapılan işlerini; adliye katibinin ise adli işlemlerini takip ettiği kaydedildi. Çetenin, fuhuş amaçlı açtıkları mekânların farklı noktalarına gizli kameralar yerleştirdiği, gelen müşterilerinin görüntülerinin çekildiği öğrenildi. Çetenin, gizli kameralarla çekilen müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaparak yüksek miktarda paralar aldığı belirlendi. Çetenin şantaj yaptığı kişiler arasında bürokrat, işadamı ve tanınmış kişilerin de olduğu iddia edildi.
Polisin adım adım takip ettiği çete üyeleriyle ilişkili 40 adrese yapılan baskınlarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 çelik yelek, 10 el telsizi, jandarma üniforması, gizli kamera kayıtları, senetler ve yüksek miktarda para ele geçirildi.
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