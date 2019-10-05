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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
05.10.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Çete çökertildi! Şifre: 'Cam balkon'

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Çete çökertildi! Şifre: 'Cam balkon'

Konya'da 16 kişiye sahte 'özürlü' raporu aldırdığı öne sürülen suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden, 6'sı tutuklandı. Teknik takipte, şifreli konuşan şüphelilerin sağlık raporunu yerine 'cam balkon' ifadesini kullandıkları saptandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'nde çalışan Süleyman B.'nin, bazı kişilerin sahte 'özürlü' raporu almasını sağladığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen polis, Süleyman B.'nin, 2016 yılında bir kamu hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken sahte özürlü raporu düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandıktan sonra cezaevinden tahliye olan Harun İ.'nin liderliğini yaptığı şebekeyle ortak hareket ettiğini belirledi.

Şebekenin 16 kişiye kent merkezindeki çeşitli hastanelerde sahte 'özürlü' raporu aldırdığı saptandı. 24 Eylül günü düğmeye basan ekipler, düzenlenen operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 6'sı polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ENGEL ORANINI YÜZDE 9'DAN YÜZDE 51'E YÜKSELTMİŞLER

Bu arada soruşturma kapsamında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, rapor alacak kişilerin tahlil ve tetkiklerinin de normal seviyenin üstünde görünmesi için, bu kişilere şekerli su içmeleri, doktorların sağlık sorunlarıyla ilgili sordukları her soruya da olumsuz yanıt vermelerini söyleyerek yönlendirdikleri ileri sürüldü.

Bazı tahlil ve tetkik sonuçlarında ise rapor alımını sağlayacak şekilde oynama yaptıkları iddia edildi. Rapor aldıkları her bir kişiden de 10 bin liraya yakın para aldıkları öne sürüldü.

Polisin yaptığı takip sonucu rapor alan 16 kişinin sağlık kurul raporları iptal edildi. Yeniden heyete gönderilen 7 kişinin ise engellilik oranları tamamen değişti. Şebeke tarafından rapor aldırılan bir kişinin yüzde 51 olan engel oranı yüzde 9'a, yüzde 60 olan bir kişinin engel oranı ise yüzde 15'e düşürüldü.

Teknik takipte, şifreli konuştuğu belirlenen şüphelilerin sağlık raporunu 'cam balkon' olarak adlandırdıkları tespit edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.10.2019)
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