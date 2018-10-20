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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağlar ÖZTÜRK / DHA
20.10.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Çete çökertildi! Lüks yaşamları ortaya çıktı...

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Çete çökertildi! Lüks yaşamları ortaya çıktı...

Adana'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen 4'ü kadın 1'i çocuk 20 çete üyesinin polis tarafından adım adım izlendiği ortaya çıktı. Ayrıca çete lideri Okan K.'nın ise dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, vip minibüs kiralayıp barlarda harcadığı, göl manzaralı villalarda yaşadığına ait görüntüler ortaya çıktı.

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  • Vatandaşı dolandırıp lüks içinde yaşamışlar
  • Vatandaşı dolandırıp lüks içinde yaşamışlar
  • Vatandaşı dolandırıp lüks içinde yaşamışlar
  • Vatandaşı dolandırıp lüks içinde yaşamışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 kişiyi dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan K.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drone ile kayıt edilen görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan K., Eren T. ve Niyazi A.'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçla da gece klüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece kulübünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığı da öğrenildi.

 

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