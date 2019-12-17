Çete çökertildi... 'Hesabınız tehlikede’ vurgunu

İstanbul’da yaşayan T.U adlı vatandaşın çalan telefonunu 444’lü bir numara arıyordu. Telefonu açtığında, karşısındaki kişi müşterisi olduğu bankadan aradığını söylüyordu. Telefondaki kişi, “Banka hesabınıza müdahale var.





Mobil bankacılıktan başarısız girişler var. Paranızı çekmeye çalışıyorlar. Size vereceğimiz yeni güvenli hesaba paranızı hemen aktarın.” diyerek, bir hesap numarası verdi

Paniğe kapılan T.U, hemen verilen hesap numarasına hesabındaki parayı aktardı. Daha sonra da bankayı aradı. Bankayı aradığında ise dolandırıldığını anlaması uzun sürmedi.



Banka kendisinin aranmadığını, bu şekilde para transfer işlemlerinin de olmadığını söyledi.

Dolandırıldığını anlayan T.U polise giderek şikayetçi oldu. Başvuru üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan araştırmada, T.U’nun aktardığı paranın çekildiği görüntülere ulaşan ekipler, bir çete üyesini gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler diğer çete üyelerinin kimliklerini de tek tek deşifre etti.



Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz Cuma günü İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çete elebaşı Batuhan M,(25) Ertuğrul C., Emrah İ., Şeyhmus K., Fadime O., Gökhan M. ve B.İ gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kişilerin geçmişte benzer suçlardan Emniyette kayıtları olduğu belirtildi. 7 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Batuhan M,(25) Ertuğrul C., Emrah İ., Şeyhmus K., Fadime O., Gökhan M. tutuklanırken, B.İ serbest kaldı.