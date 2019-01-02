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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
02.01.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı

Tüm uyarılara rağmen profesör, öğretim üyesi, asker, polis, diplomat, büyükelçilerin de bulunduğu binlerce kişi tele dolandırıcıların kurbanı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da üs kuran çete Ankara, Muğla, İzmir, Rize ve Aydın’da 13 kişinin 3 milyon lira para, ziynet eşyasını dolandırdı. Dikkat çekmemek için poşu takıp, dolandırıcı gibi davranan polisin verdiği bilgiler doğrultusunda çete çökertildi.

POŞULU POLİSLER ÇETEYE SIZDI

Ankara başta olmak üzere Muğla, İzmir, Rize ve Aydın’da kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp telefon açtıkları kişileri terör örgütleriyle korkutarak dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği bünyesinde 4 kişilik özel ekip kuruldu. Dolandırıcılık polisi, dikkat çekmemek için poşu takıp, dolandırıcı gibi davranıp çetenin içine sızdı. Yaklaşık 6 ay çete üyesi gibi hareket eden polislerin, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan tespit ve deşifrelerin ardından operasyon başlatıldı.

Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı

ŞANLIURFA-ANKARA HATTINDA TAKİP 

Şanlıurfa-Ankara hattında yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu ileri sürülen “Cambaz” lakaplı Salih Büyükler ile 4 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin 5 ilde 13 vatandaştan 3 milyon lira para, ziynet eşyası aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda vatandaşları dolandırarak aldıkları 1 milyon 650 bin lira değerinde para, ziynet eşyasına el konuldu. Çetenin telefonla korkuttukları vatandaşlardan evlerini, arsalarını dahi sattırarak paralarını aldıkları iddia edildi.

Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı

BİR AYLIK EĞİTİM

Çetenin, dolandırıcılıkta kullandıkları kişileri bir ay eğitimden geçirdiği, vatandaşı nasıl korkutup, parayı nasıl alacakları konusunda yöntemleri öğrettiği belirlendi. Şanlıurfa’da üs kuran çetenin, vatandaşa buradan telefon açtığı, telefonla yönlendirerek parayı nereye bırakmaları gerektiğini söylediği, çeteye yeni katılan çoğunluğu 18 yaşından küçük elemanların da vatandaşların bıraktığı para poşetlerini aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Salih Büyükler ile 4 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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