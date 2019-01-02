Çete çökertildi, 1 milyon 650 bin lira kurtarıldı
Tüm uyarılara rağmen profesör, öğretim üyesi, asker, polis, diplomat, büyükelçilerin de bulunduğu binlerce kişi tele dolandırıcıların kurbanı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da üs kuran çete Ankara, Muğla, İzmir, Rize ve Aydın’da 13 kişinin 3 milyon lira para, ziynet eşyasını dolandırdı. Dikkat çekmemek için poşu takıp, dolandırıcı gibi davranan polisin verdiği bilgiler doğrultusunda çete çökertildi.
POŞULU POLİSLER ÇETEYE SIZDI
Ankara başta olmak üzere Muğla, İzmir, Rize ve Aydın’da kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp telefon açtıkları kişileri terör örgütleriyle korkutarak dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği bünyesinde 4 kişilik özel ekip kuruldu. Dolandırıcılık polisi, dikkat çekmemek için poşu takıp, dolandırıcı gibi davranıp çetenin içine sızdı. Yaklaşık 6 ay çete üyesi gibi hareket eden polislerin, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan tespit ve deşifrelerin ardından operasyon başlatıldı.
ŞANLIURFA-ANKARA HATTINDA TAKİP
Şanlıurfa-Ankara hattında yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu ileri sürülen “Cambaz” lakaplı Salih Büyükler ile 4 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin 5 ilde 13 vatandaştan 3 milyon lira para, ziynet eşyası aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda vatandaşları dolandırarak aldıkları 1 milyon 650 bin lira değerinde para, ziynet eşyasına el konuldu. Çetenin telefonla korkuttukları vatandaşlardan evlerini, arsalarını dahi sattırarak paralarını aldıkları iddia edildi.
BİR AYLIK EĞİTİM
Çetenin, dolandırıcılıkta kullandıkları kişileri bir ay eğitimden geçirdiği, vatandaşı nasıl korkutup, parayı nasıl alacakları konusunda yöntemleri öğrettiği belirlendi. Şanlıurfa’da üs kuran çetenin, vatandaşa buradan telefon açtığı, telefonla yönlendirerek parayı nereye bırakmaları gerektiğini söylediği, çeteye yeni katılan çoğunluğu 18 yaşından küçük elemanların da vatandaşların bıraktığı para poşetlerini aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Salih Büyükler ile 4 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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