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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çete çatışmasında ölen 16 yaşındaki Emircan’ın babası isyan etti: Herkesi susturuyorlar

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Çete çatışmasında ölen 16 yaşındaki Emircan’ın babası isyan etti: Herkesi susturuyorlar

Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz davasında 5 kişi daha tahliye edildi.

4 Aralık 2017 akşamı çiğköfte almak için evden iki arkadaşıyla birlikte çıkan Emircan Açıkgöz, İnönü Mahallesi’nde kendilerine “Demiroklar” ve “Erenler” adını veren iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 13’ü tutuklu 4’ü firari 36 sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan tutuklu sanık Emrah Bal, olay günü ateşin ortasında kaldığını ve yaralandığını, kendisine ateş edenin duruşmada gördüğü Yakup Demirok olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Feyyaz Eren ise şunları söyledi: “Demiroklar uyuşturucu baronu. Bütün mahalleyi etkileri altına almışlar. Sanık Serkan Kurt, Demirokların torbacısıydı. Ben ona ‘satma’ dedim. Ertesi gün A.Ç. isimli bir polis geldi. ‘Bu kişileri bir daha ihbar etmeyeceksiniz’ dedi. ‘Biz mahallede uyuşturucu sattırmayız’ dedik. 5 gün sonra dükkanım tarandı. O caddede 500 dükkan var. Hiçbirinin kamerası kayıt yapmamış mı? Olay günü üzerimize ateş açıldı. Ben de taciz ateşi ettim ancak kimseyi vurmadım.”

5 TAHLİYE DAHA

Tutuklu sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Bal ve Feyyaz Eren hakkında tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme sanıklar Cihat A., Devran D., Rıdvan E., Serkan K. ve Savaş K.’nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çete çatışmasında ölen 16 yaşındaki Emircan’ın babası isyan etti: Herkesi susturuyorlar

GENÇLİĞİNDEN VURULDU DERSİNİZ

Davaya üzerinde oğlunun fotoğrafı ile ‘Neresinden vuruldu dediklerinde, gençliğinden dersiniz’ yazısının olduğu tişörtle gelen baba Hacı Açıkgöz duruşma sonrası gazetecilere şunları söyledi: “5 kişi daha tahliye oldu. Asıl silahlı saldırıyı başlatan Demiroklar hâlâ firari. Geçen duruşma tahliye olan Murat Alagöz duruşma çıkışı bana küfür etti. Hem mağdur tarafız hem küfür yiyen tarafız. Benim canım gitti. Çocuğuma isabet eden mermilerden 3’ü keleş. Çocuğumu keleşle öldürdüler. Önceki duruşma tahliye olan Yakup Demirok uyuşturucu satıcısı, herkes biliyor. Herkesi susturuyorlar. Satmayanları vuruyorlar. Kimse de bir şey yapamıyor bunlara. ”

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