Çete çatışmasında ölen 16 yaşındaki Emircan’ın babası isyan etti: Herkesi susturuyorlar
Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz davasında 5 kişi daha tahliye edildi.
4 Aralık 2017 akşamı çiğköfte almak için evden iki arkadaşıyla birlikte çıkan Emircan Açıkgöz, İnönü Mahallesi’nde kendilerine “Demiroklar” ve “Erenler” adını veren iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 13’ü tutuklu 4’ü firari 36 sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan tutuklu sanık Emrah Bal, olay günü ateşin ortasında kaldığını ve yaralandığını, kendisine ateş edenin duruşmada gördüğü Yakup Demirok olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Feyyaz Eren ise şunları söyledi: “Demiroklar uyuşturucu baronu. Bütün mahalleyi etkileri altına almışlar. Sanık Serkan Kurt, Demirokların torbacısıydı. Ben ona ‘satma’ dedim. Ertesi gün A.Ç. isimli bir polis geldi. ‘Bu kişileri bir daha ihbar etmeyeceksiniz’ dedi. ‘Biz mahallede uyuşturucu sattırmayız’ dedik. 5 gün sonra dükkanım tarandı. O caddede 500 dükkan var. Hiçbirinin kamerası kayıt yapmamış mı? Olay günü üzerimize ateş açıldı. Ben de taciz ateşi ettim ancak kimseyi vurmadım.”
5 TAHLİYE DAHA
Tutuklu sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Bal ve Feyyaz Eren hakkında tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme sanıklar Cihat A., Devran D., Rıdvan E., Serkan K. ve Savaş K.’nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
GENÇLİĞİNDEN VURULDU DERSİNİZ
Davaya üzerinde oğlunun fotoğrafı ile ‘Neresinden vuruldu dediklerinde, gençliğinden dersiniz’ yazısının olduğu tişörtle gelen baba Hacı Açıkgöz duruşma sonrası gazetecilere şunları söyledi: “5 kişi daha tahliye oldu. Asıl silahlı saldırıyı başlatan Demiroklar hâlâ firari. Geçen duruşma tahliye olan Murat Alagöz duruşma çıkışı bana küfür etti. Hem mağdur tarafız hem küfür yiyen tarafız. Benim canım gitti. Çocuğuma isabet eden mermilerden 3’ü keleş. Çocuğumu keleşle öldürdüler. Önceki duruşma tahliye olan Yakup Demirok uyuşturucu satıcısı, herkes biliyor. Herkesi susturuyorlar. Satmayanları vuruyorlar. Kimse de bir şey yapamıyor bunlara. ”
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