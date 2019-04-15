Çeşme'yi sağanak ve hortum vurdu!
İZMİR'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, dağlık alanda meydana gelen hortum ise kısa süreli paniğe neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün Ege Bölgesi için yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde Çeşme'de başlayan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ekiplerin önlemlerine rağmen Ilıca Mahallesi'nde araçlar, sular içinde kaldı. Çeşme Çarşısı'nın sokaklarında da su birikintileri oluştu. Esnaf, kendi çabasıyla dükkanlarını yağmur sularından korumaya çalıştı. Çeşme'de, dağlık alanda meydana gelen hortum ise ilçe sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, kısa süreli paniğe yol açtı.
Öte yandan yağmur nedeniyle ilçede kazalar da meydana geldi.
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