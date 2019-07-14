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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)-
14.07.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Çeşme’de görünmez tehlike! ‘Faciaya yol açabilir’

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Çeşme’de görünmez tehlike! ‘Faciaya yol açabilir’

İZMİRLİ iş insanı ve tekne sahibi Bülent Karaalp (60), Çeşme ilçesi açıklarında batık geminin tehlike yaratmaya devam ettiğine dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Karaalp, "Eğer tedbir alınmazsa facia kapıda. Direk sadece yüzeyin 40 santim aşağısında. Lüks tekneler, balıkçılar ve gezi tekneleri burayı kullanıyor" dedi.

Çeşme’de tatil yapan 5 kişi, geçen hafta pazar günü kaptan Muhteşem Acartürk’ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik ’Giada’ isimli yatla denize açıldı. Saat 16.00 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarına geldiklerinde, içinde bulundukları yat, batık bir geminin su yüzeyine çok yakın olan yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi kurtarma botuna aldı ve ’acil’ koduyla Sahil Güvenlikten telsiz anonsuyla yardım istedi. Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip, Çeşme Marina’ya getirdi. ’Giada’ isimli yat, bakım ve onarımı için karaya çekildi.

Çeşme’de görünmez tehlike ‘Faciaya yol açabilir’

İş insanı ve tekne sahibi Bülent Karaalp, batığın yarattığı tehlikeye dikkat çekti. 2004 yılında parçalanmak üzere Aliağa Limanı’na çekilirken fırtına nedeniyle Çeşme Alev adası yakınlarında batan 75 metre uzunluğundaki ’Monem’ adlı geminin direğinin su yüzeyine çok yakın olduğunu belirten Karaalp, "Monem’ batığı, derin sudaki 18 metrelik bir topuk üzerinde. Direği ise su yüzeyinin 40 santim altında ve görünmüyor. Radarlar ise yanıltabilir. 20-30 metrelik radar sapması, facia demektir" dedi.

Çeşme’de görünmez tehlike ‘Faciaya yol açabilir’

Batığın, Çeşme’de marinadan demir alan lüks yatlarla, balığa çıkanların en yoğun kullandığı güzergah üzerindeki bölgede bulunduğunu sözlerine ekleyen Karaalp, "Eğer tedbir alınmazsa facia kapıda. Direk sadece yüzeyin 40 santim aşağısında, lüks tekneler, balıkçılar ve gezi tekneleri burayı kullanıyor" diye konuştu.

Çeşme’de görünmez tehlike ‘Faciaya yol açabilir’

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