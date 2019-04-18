Çeşme'de gezi teknesinde yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale edildi.
Çeşme ilçesinden Eşek Adası'na günübirlik turlar düzenlenen 'Lady Bente' isimli gezi teknesinde saat 14.00 sıralarında kıyıda bağlı olduğu sırada yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bölgeye 1 söndürme römorkörü ile 3 itfaiye aracı sek edildi. Denizden ve karadan alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, tekne römorkör yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek diğer teknelerden uzaklaştırıldı. Yakındaki bazı tekne sahipleri de kendi teknelerini daha güvenli bir bölgeye çekti.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
32 metre uzunluktaki, 9 metre genişlikteki, 189 kişi kapasiteli tur teknesindeki yangının mutfak kısmında elektrik kontağından çıktığı belirlendi. İçinde tekne sahibinin oğlu ve mürettebatın bulunduğu teknedeki alevler, yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucu motor dairesine ulaşmadan söndürüldü. Ölen ve yaralanan olmazken, yanan teknedeki soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi
Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, yangın nedeniyle deniz kirliliğinin olmadığını söyledi. Haydar Yamaner'e ait olan teknenin sigortalı olduğu öğrenildi.
BÜYÜK HASAR GÖRDÜ
Tur teknesinde çıkan yangın su ve köpük sıkılarak tamamen söndürülürken, mutfak ve restoran bölümünün alevlerden büyük oranda zarar gördüğü bildirildi.
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