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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.04.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Çeşme'de gezi teknesinde yangın

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İzmir'in Çeşme ilçesinde sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale edildi.

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  • Çeşmede gezi teknesinde yangın
  • Çeşmede gezi teknesinde yangın
  • Çeşmede gezi teknesinde yangın
  • Çeşmede gezi teknesinde yangın
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Çeşme ilçesinden Eşek Adası'na günübirlik turlar düzenlenen 'Lady Bente' isimli gezi teknesinde saat 14.00 sıralarında kıyıda bağlı olduğu sırada yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye 1 söndürme römorkörü ile 3 itfaiye aracı sek edildi. Denizden ve karadan alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, tekne römorkör yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek diğer teknelerden uzaklaştırıldı. Yakındaki bazı tekne sahipleri de kendi teknelerini daha güvenli bir bölgeye çekti.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

32 metre uzunluktaki, 9 metre genişlikteki, 189 kişi kapasiteli tur teknesindeki yangının mutfak kısmında elektrik kontağından çıktığı belirlendi. İçinde tekne sahibinin oğlu ve mürettebatın bulunduğu teknedeki alevler, yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucu motor dairesine ulaşmadan söndürüldü. Ölen ve yaralanan olmazken, yanan teknedeki soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi

Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, yangın nedeniyle deniz kirliliğinin olmadığını söyledi. Haydar Yamaner'e ait olan teknenin sigortalı olduğu öğrenildi.

BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Tur teknesinde çıkan yangın su ve köpük sıkılarak tamamen söndürülürken, mutfak ve restoran bölümünün alevlerden büyük oranda zarar gördüğü bildirildi.

Çeşmede gezi teknesinde yangın

 

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