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    Çeşme'de 92 kaçak Yunanistan'a giderken yakalandı

    Güneş ATAGÖZ / İzmir DHA
    10.04.2018 - 21:12 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 63’ü karada, 29’u denizde olmak üzere 92 kaçak yakalandı.

    Sabah saatlerinde bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme kıyılarında kendilerini Yunanistan’ın Sakız Adası’na götürecek botu bekledikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 Suriyeli kaçağı yakaladı.

    Kaçaklar minibüslere bindirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Kimlik tespitlerinin ardından Suriyeliler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aynı gün saat 15.00 sıralarında bu defa Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi’ne Boğazada Mevkisi yakınlarında bir lastik botta kaçaklar olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekibi botu durdurup, 29 Suriyeli kaçağı yakaladı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait TCSG 30 ve KB 4309 botlarına alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi’ne getirildi. Burada kimlik tespitleri yapılan kaçaklar daha sonra Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

    Kaçakların İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği bildirildi.

     

    Etiketler: kaçak göçmen , gündem
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