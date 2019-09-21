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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
21.09.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Çeşme ve Foça açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

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Çeşme ve Foça açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan fiber tekne ve lastik botla, toplam 79 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 21.35 sıralarında gelen bir ihbarla, Çeşme ilçesi Karaabdullah açıklarında fiber tekneyle bir grup göçmenin Yunan adalarına geçmeye kalkıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan fiber teknede, 14'ü Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 göçmen  ile 1 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 9'unun erkek, 2'sinin kadın ve 6'sının çocuk olduğu belirtildi. Yakalananlar, kıyıya getirildi. Organizatör ise, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Aynı gün Foça'da devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopteri, saat 06.00'da, Aslan Burnu açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grup göçmeni belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu 14'ü erkek, 14'ü kadın ve 34'ü çocuk olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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