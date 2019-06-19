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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN / İZMİR (DHA)
19.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

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Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta 76 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'nin Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 01.00 sıralarında hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta 11'i Irak ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. 4'ü erkek, 3'ü kadın ve 5'i çocuk toplam 12 kaçak, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Aynı gün bu kez Foça'nın Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, saat 01.30 sıralarında hareket halindeki bir lastik botu tespit edip durdurdu. 21'i Kongo, 5'i Suriye, 2'si Eritre, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2'si Togo uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı.

12'si erkek, 10'u kadın ve 10'u çocuk olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Son olarak aynı gün saat 08.00 sıralarında Çeşme'nin Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, bir lastik botu durdurdu.

27'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Gana ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 12'si çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Üç ayrı olayda yakalanan toplam 76 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

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