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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.07.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Çeşme plajında panik anları

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Fırtına, Ilıca Plajı'nda paniğe sebep olurken, vatandaşlar havalanan plaj şemsiyelerini yakalamak için peşlerinden koştu. 

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  • Fırtına, Çeşme plajında paniğe sebep oldu
  • Fırtına, Çeşme plajında paniğe sebep oldu
  • Fırtına, Çeşme plajında paniğe sebep oldu
  • Fırtına, Çeşme plajında paniğe sebep oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hafta sonu tatili nedeniyle Çeşme'nin ünlü plajı Ilıca Plajı, yine tatilcilerin akınına uğradı. Çok sayıda tatilci tarafından doldurulan Ilıca Plajı, dün saat 15.00 sıralarında gökyüzünün yağmur bulutları ile kaplanması ve aniden çıkan sert fırtına nedeniyle boşalmaya başladı..

Fırtına, plaj şemsiyelerinin yerinden sökerken, vatandaşlar da şemsiyelerinin peşinden koştu. Fırtına ve kapkara yağmur bulutları nedeniyle vatandaşlar eşyalarını hızla toplayarak plajı boşalttı. 

EŞEK ADASI'NDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, GAZETECİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Yağmur, Çeşme'de kısa süreli etkili olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hayalet ağlara dikkat çekmek için gittiği Eşek Adası açıklarında ise şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Bakan Pakdemirli'nin hayalet ağları denizin dibinden çıkarmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ait Reis Bey adlı tekneye çıkmasının ardından başlayan şiddetli yağış, kendisini takip eden basın mensuplarına da zor anlar yaşattı.

Basın mensupları, fotoğraf makineleri ve kameralarını ıslanmaktan korumaya çalıştı. Yarım saat kadar etkili olan sağanak yağışın hafiflemesinin ardından tekneler Dalyan'a doğru hareket edebildi. 

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