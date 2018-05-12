Çeşme açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çeşme’de Ildır Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 10.36’da, yerin 16.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedilmezken, herhangi bir maddi hasara da yol açmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi.

SON DEPREMLER

10:36:13 38.4000 26.4080 16.7 -.- 3.5 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

09:32:22 39.6123 38.6058 7.7 -.- 2.5 -.- LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) İlksel

09:30:50 42.1428 25.1507 5.0 -.- 3.4 -.- BULGARISTAN İlksel

08:53:30 37.3648 36.6877 7.8 -.- 2.2 -.- DOLUCA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

06:21:01 39.5328 26.0730 5.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel