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    Çeşme açıklarında deprem

    DHA
    12.05.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çeşme’de Ildır Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 10.36’da, yerin 16.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedilmezken, herhangi bir maddi hasara da yol açmadığı öğrenildi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi.

    SON DEPREMLER

    10:36:13 38.4000 26.4080 16.7 -.- 3.5 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
    09:32:22 39.6123 38.6058 7.7 -.- 2.5 -.- LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) İlksel
    09:30:50 42.1428 25.1507 5.0 -.- 3.4 -.- BULGARISTAN İlksel
    08:53:30 37.3648 36.6877 7.8 -.- 2.2 -.- DOLUCA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
    06:21:01 39.5328 26.0730 5.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

    Etiketler: İzmir , gündem
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