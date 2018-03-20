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    Ceset merakı

    Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL - (DHA)
    20.03.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin çıkarılma çalışmalarında meraklı vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

    Pendik sahilde deniz yüzeyinde fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesedi bir türlü kıyıya çıkaramadı. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Bu kez dalgıç ekipler çağrıldı.

    Pendik'te ceset merakıPendik sahilde deniz yüzeyinde fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesedi bir türlü kıyıya çıkaramadı. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Bu kez dalgıç ekipler çağrıldı.
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    FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

    Ekipler lodos nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması çevredekiler film izler gibi izledi. Çok sayıda kişi, ekiplerinin kurtarma çalışmasını merakla takip etti. Bazı kişilerin kurtarma çalışmalarını ÿcep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

    DALGIÇLAR CESEDİ ÇIKARDI

    Olay yerine gelen dalgıçlar denize girerek cesedi bota çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

     

     

    Etiketler: pendik , ceset , denizden çıkan ceset , gündem
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