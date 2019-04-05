Cesedi eve valizle getirmiş
İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz salı günü, günlük kiralık dairedeki çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş olarak bulunan kadının Afganistanlı Najıa Arabzai (32) olduğu belirlendi.
Polis yaptığı araştırma sonucunda, şüpheli olarak belirlediği Afganistanlı Zivar Gol Ravan’ı (38) Fatih’te yakaladı. Yapılan araştırmaya göre, Ravan, Arabzai ile evlenmek istedi. Arabzai teklifi kabul etmeyince Ravan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli ayrıca cesetten kurtulmak için de günlük kiralık daire tutmuş ve valize koyduğu cesedi buraya getirmiş. Ravan’ın ilk ifadesinde, “Najıa’yı seviyordum, evlenmek istedim ama kabul etmedi. Çok öfkelendim. Bu nedenle olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü.
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