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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Cesedi çamaşır makinesinin içine koymuşlardı! Korkunç ifadeler

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Cesedi çamaşır makinesinin içine koymuşlardı! Korkunç ifadeler

Fatih’te Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak alçı ve sıvayla gömülmesine ilişkin soruşturmada, ev sahibi Sami Ben Abdelghani, olayı polise ihbar eden Muhammed Aymen Mımounı ve o sırada evde bulunan Najla Mekni’ye hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih’te yaklaşık 5 ay önce Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak etrafı alçı ve sıvayla kapanmış halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede ev sahibi Sami Ben Abdelghani, olayı polise ihbar eden Muhammed Aymen Mımounı ve o sırada evde bulunan Najla Meknı’nin maktülü birlikte öldürdükleri kaydedildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilerden Tunuslu Muhammed Aymen Mımounı’nin olayı polise ihbar ettiği kaydedildi.
Muhammed Aymen Mımounı’nın olay yerinde polislere ev sahibi Sami Ben Abdelghani’yi göstererek “Bu öldürdü” dediği kaydedilen iddianamede, ihbarcının göstermesiyle banyodaki çevresi alçı ve sıvayla kapatılmış çamaşır makinesinin içinde maktul Rojdi Tubuldi’nin cesedinin bulunduğu anlatıldı.

“İçki içip kokain aldık bir süre sonra ağzından köpükler geldi”

Soruşturma kapsamında tutuklanan ihbarcı Muhammed Aymen Mımounı’nın ifadesinde, “O gece birlikte içki içip kokain aldık. Maktul daha sonra eroin içti. Bir süre sonra ağzından köpükler gelmeye başlayınca kalp masajı yaptık. Kendisine gelmişti. Sabah kalktığımda maktul aynı yerde yatıyordu. Sami’yle birlikte kontrol ettik. Ölmüştü. Üç gün boyunca şahıs ölü şekilde sandalyenin üzerinde oturur vaziyetteydi. Ceset kokmaya başlayınca Sami cesedi çömelmiş şekilde bağlayarak poşete koydu. Ardından çamaşır makinesinin içine soktu. Makineye cesedi koyduktan sonra duvara dayayıp önünü kapattı. Çevresini de alçıyla kapattı. Sonraki iki gün boyunca alçı ve sıvayla uğraştı. Tunus’a gidince annem babam polise anlatmamı istedi. Ben de Türkiye’ye gelerek polise her şeyi anlattım” dediği iddianamede yer aldı.

“İhbarcı maktulü çamaşır makinesine gömdü”

Ev sahibi Sami Ben Abdelghani de ifadesinde, “2005’te karıştığım göçmen kaçakçılığı nedeniyle yurt dışı yasağı konulduğu için Türkiye’den çıkamadım. Maktul Rojdi Tubuldi ile birlikte içki içtik, kokain kullandık. Ağzından köpükler geliyordu. Sonra uyudum. İki saat sonra uyandığımda maktul yerde yatıyordu. Sonraki iki gün boyunca maktulü, ihbarcının odasında otururken gördüm. Muhammed Aymen daha sonra maktulü parka bıraktığını bana anlattı. Muhammed Aymen birkaç gün sonra bana evde bir depo yapacağım dedi. Benim çalışmayan bulaşık makinesinin üzerini kırarak kapak gibi dekor yaptı. Çamaşır makinesini de bunun üzerine koydu. Sonra da maktulü buraya gömdüğünü söyledi. Kimseye anlatamadım. Polisler geldi. Misafirim Najla Mekni olay anında yanımızda değildi” dedi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Najla Mekni de ifadesinde hiçbir şeyden haberi olmadığını ve polislerin geldiği gün eve misafir olarak geldiğini kaydettiği iddianamede yer aldı.

Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ikisi tutuklu üç sanığın birlikte hareket ederek maktul Rojdi Tubuldi’yi öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

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Son 24 saatte ne oldu? (15.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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