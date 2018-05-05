Cerrahpaşa'yı sardılar

ANKARA’dan bekledikleri iyi haber gelene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olan öğrenci, asistan, öğretim üyeleri ve personel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde bir kez daha buluştu. Hastane bahçesinde kol kola girerek, omuz omuza vererek geniş bir daire oluşturan öğrenci, öğretim üyesi ve personel, ‘Fakültemize dokunmayın’ mesajı verdi.

BÖLÜNMEYE HAYIR

Cerrahpaşalılara, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, hasta ve hasta yakınları da destek verdi. Gruptakiler, ‘Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak’, ‘Susma, haykır, bölünmeye hayır’, ‘Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz’ sloganları attı. Bazı öğrenciler hastane bahçesinde kısa süreli oturma eylemi yaptı.