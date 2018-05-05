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    Cerrahpaşa'yı sardılar

    Mesude ERŞAN
    05.05.2018 - 00:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi’nden alınarak yeni kurulacak üniversiteye bağlanması gündemde olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri dün de eylem yaptı. TBMM’deki tasarıyla ilgili görüşmenin salı gününe kalması öğrencileri umutlandırdı.

    ANKARA’dan bekledikleri iyi haber gelene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olan öğrenci, asistan, öğretim üyeleri ve personel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde bir kez daha buluştu. Hastane bahçesinde kol kola girerek, omuz omuza vererek geniş bir daire oluşturan öğrenci, öğretim üyesi ve personel, ‘Fakültemize dokunmayın’ mesajı verdi.

    BÖLÜNMEYE HAYIR
    Cerrahpaşalılara, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, hasta ve hasta yakınları da destek verdi. Gruptakiler, ‘Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak’, ‘Susma, haykır, bölünmeye hayır’, ‘Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz’ sloganları attı. Bazı öğrenciler hastane bahçesinde kısa süreli oturma eylemi yaptı.

    Etiketler: istanbul üniversitesi , gazetehaberleri , gündem
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