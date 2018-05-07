Cerrahpaşa’da dilekçe ağacı

Öğrenci, asistan, uzman, öğretim üyeleri ve personel, fakültenin kapatılmaması için seslerini duyurmaya çalışırken dün dikkat çekici bir eyleme imza attılar. Cerrahpaşalılar, dün bu yöndeki dilekçelerini ağaçlara astılar. ‘Cerrahpaşa’nın İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasını istemiyorum’ yazılı dilekçeler uç uca eklenerek ağaçlara iliştirildi. Hizmet ve dersleri aksatmamaya özen göstererek eylemlerini sürdüren Cerrahpaşalılar, hasta ve yakınlarından da büyük destek görüyor.

‘HANTAL LAFINI KABUL ETMİYORUM’

Dekanlık önündeki etkinlikte Cerrahpaşa’dan emekli olan medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas konuştu. Emekli olana kadar doktor yetiştirdiği ve binlerce hastaya hizmet verdiği hastanenin bahçesinde öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Molinas, Cerrahpaşa’nın İstanbul Üniversitesi’nde kalacağını ümit ettiğini belirterek, “İki tıp fakültesi (İstanbul Tıp ile Cerrahpaşa) ayrı olsa bile üniversitemiz tek olmalı. Evet üniversitemiz çok genişledi ama ‘hantal’ lafını kabul etmiyorum. Bu lafı hak etmiyoruz. Bütün Cerrahpaşa ile gurur duyuyoruz ve böyle devam etmesini çok arzu ediyoruz” dedi.

Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hidayet Sarı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a seslenerek, ‘bölünmeye neden tepki göstermediğini ve önlemek için uğraşmadığını’ sordu. Öğrenciler daha sonra dekanlık binasında onlarca balonu havaya bıraktı.





‘HAYAT VERME’ DERSİ

CERRAHPAŞA’ya hayat verme mücadelesini temsilen öğretim üyeleri Prof. Dr. Oktay Demirkıran ve Prof. Dr. Fatiş Altındaş, hastalar, yakınları ve öğrencilere kalp masajı öğretti. Öğrenciler bahçede stant açan üç ayrı sağlık ve eğitimle ilgili vakfın tanıtımına destek oldu.