Cerrahpaşa Tıp'ta bölünme tepkisi: Üniversiteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz

Fakültenin akademik kurulu toplandı ve bölünmeye karşı olduğunu oybirliği ile bildirdi. Kurula destek veren öğrenciler fakülte bahçesinde toplanarak kararı protesto etti.

Öğrencilerin taşıdığı dövizlerde, “Üniversiteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz”, “Cerrahpaşayı köklerinden ayırma”, “Bence de Cerrahpaşa’ya dokunmayın İbni Sina”, “İstanbul Üniversitesi mensubunu kendinize küstürmeyin” dövizleri taşındı.

Bahçedeki eylemde fakültenin çocuk hastalıkları kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur şöyle konuştu:

“Dünyanın en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi, bütün fakülteleriyle bir bütündür. Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biridir. Üniversitenin yıllar içindeki tüm birikimleri kaybolacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en yüksek puanla girilen tıp fakültesi. Mezuniyette bu özelliklerini yitirecekler. TUS’daki (Tıpta Uzmanlık Sınavı) yine en başarılı fakülte. Türkiye ve dünyanın her yerinden hastalara hizmet veriyoruz. Hekimlik gelenek, ekollerle öğrenilir ve uygulanır. Bütün bu gelenek yok ediliyor. Üniversitenin bunca yayınının hepsinin adı bir anda değişecek” dedi.