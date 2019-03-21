Cerrahpaşa Tıp Fakültesi akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 46 akademik personel alınacağını duyurdu. Akademik kadroya girmeyi bekleyen adaylar için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi akademik personel başvuruları ne zaman son bulacak? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi akademik personel alım şartları neler? İşte akademik personel alımı ile ilgili bazı detaylar.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne akademik kadro için başvuru yapmak için bekleyen onlarca adayın beklediği haber geldi. Üniversite, internet sitesinde 46 akademik personel başvuru şartlarını açıkladı. İşte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi akademik personel son başvuru tarihi ve şartları..
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.
BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne akademik personel için yapılacak başvuru tarihleri 2 Nisan 2019'da tamamlanacak.
BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?
1 - Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet
Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için
olacak),
3 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4 - Adli Sicil Kaydı,
5 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7 - Kimlik Fotokopisi
8 - Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini,
Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış
olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet
Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için
olacak),
2 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3 - Adli Sicil Kaydı,
4 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6 - Kimlik Fotokopisi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle