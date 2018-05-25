Öğrenci ve öğretim görevlilerince alkışlarla karşılanan Muharrem İnce, Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran’ı ziyaret etti. Çıkışta, bir öğrenci İnce’ye ‘Halkın sesini en ‘ince’ şekilde dinleyebilmeniz için’ yazılı notun yer aldığı stetoskop verdi. İnce, “Demokratik, özgür üniversiteyi yeniden kuracağız. Cerrahpaşa tarihtir. Hayatında bir gün üniversite okumuş, kantinde ders çalışmış birisi üniversiteleri bölmez. Cumhurbaşkanı olduğumuzda TBMM’ye gelecek ilk kanun teklifi Cerrahpaşa’nın birleştirilmesidir” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cerrahpaşa at nalı biçiminde denize kadar ilerlemelidir” sözünü hatırlatan İnce, “Bu sözü emir kabul ediyorum” diye konuştu.



İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nın şehir parkı olarak kullanılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İtirazım yok, yaparsa teşekkür ederim. Ama bir kenarına, küçük bir millet meydanı öbür tarafına rezidans yaparsa şaşırmam. Ama tümünü aynı şekilde değerlendirecekse kutluyorum.”



İLK İŞİMİZ YARGIYI DÜZELTMEK

İnce, daha sonra İstanbul Barosu’na gitti. Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu tarafından kapıda karşılanan ve baro yöneticileriyle baş başa görüşme yapan İnce, özetle şunları söyledi: “YSK’daki yargıçlara sesleniyorum. Siz Erdoğan’ın yargıçları değilsiniz. Ayrıcalık istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Üniversite mezunlarının yüzde 60 olduğu bir sandıkta iptal oy çıkabiliyor. Hiç üniversite mensubu olmayan köyde 350 oyun, 350 oyu da Erdoğan’ın istediği gibi çıkıyor. Hile olduğu açıkça ortada. Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye’de ilk işimiz yargıyı düzeltmek. Beni yargılayabilecek yargıçlar istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay salonuna girdiğimde ayağa kalkmayacak yargıçlar istiyorum. Bu sistemi çok kısa sürede içinde kuracağız.”



ZİYARET ETTİM GÖREVDEN ALINDI

Muharrem İnce, gece geç saatlerde Twitter’dan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran’ın görevden alındığını belirterek, “İstanbul Üniversitesi’ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı’nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım!” dedi.