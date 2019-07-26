Cerrahpaşa Samatya Hastanesi’yle genişleyecek
İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne devredildiğini söyledi.
Prof. Dr. Aydın, üniversiteye bağlı olan Haseki’deki Kardiyoloji Enstitüsü’nün binasının da buna karşılık Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı ile hastane binalarını ‘değiş-tokuş’ yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, “Yeni üniversitemize tapusu ilk geçen mülk İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi (Samatya Hastanesi olarak da biliniyor) oldu. Zaten bizim hemen yanımızda. Böylece aslında yerleşke tek bir tapu, parça haline geldi. Haritaya bakıldığında bütün olduğu net görülüyor” dedi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin konumunun çok önemli olduğu söyleyen Prof. Dr. Aydın, şunları anlattı: “Hem denize açılabiliyoruz hem de diğer ulaşım ağlarının merkezi durumunda. Yenikapı hem deniz hem de raylı sistem açısından ağ noktası. Samatya’nın da katılmasıyla fakülte ve hastanemizin yeri çok ideal bir noktaya ulaştı. Zaten halen Samatya bize destek veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın bize desteği çok büyük. Samatya bizim için önemli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeniden yapılanma sürecindeyiz. Burası Türkiye’nin her yerinden gelen hastalara hizmet veriyor. Yapılanma nedeniyle yıkacağımız binalarımız var. Yatak sayısını azaltmak bir dezavantaj. Bunun olmaması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor.”
4 BİNA KORUNUYOR
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Anıtlar Kurulu tescilli 4 binası bulunuyor. Bunlar dekanlık, psikiyatri anabilim dalı, jinekolojik onkoloji anabilim dalı ve Sağlık Müzesi. Dönemin mimarisini yansıtan bu binalar korunacak. Yeni hastanede 36 ameliyathanede, 7 günlük ameliyathane, 1100 yatak, 164 yoğun bakım yatağı yer alacak.
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