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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cerrahpaşa Samatya Hastanesi’yle genişleyecek

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Cerrahpaşa Samatya Hastanesi’yle genişleyecek

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne devredildiğini söyledi.

Prof. Dr. Aydın, üniversiteye bağlı olan Haseki’deki Kardiyoloji Enstitüsü’nün binasının da buna karşılık Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı ile hastane binalarını ‘değiş-tokuş’ yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, “Yeni üniversitemize tapusu ilk geçen mülk İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi (Samatya Hastanesi olarak da biliniyor) oldu. Zaten bizim hemen yanımızda. Böylece aslında yerleşke tek bir tapu, parça haline geldi. Haritaya bakıldığında bütün olduğu net görülüyor” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin konumunun çok önemli olduğu söyleyen Prof. Dr. Aydın, şunları anlattı: “Hem denize açılabiliyoruz hem de diğer ulaşım ağlarının merkezi durumunda. Yenikapı hem deniz hem de raylı sistem açısından ağ noktası. Samatya’nın da katılmasıyla fakülte ve hastanemizin yeri çok ideal bir noktaya ulaştı. Zaten halen Samatya bize destek veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın bize desteği çok büyük. Samatya bizim için önemli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeniden yapılanma sürecindeyiz. Burası Türkiye’nin her yerinden gelen hastalara hizmet veriyor. Yapılanma nedeniyle yıkacağımız binalarımız var. Yatak sayısını azaltmak bir dezavantaj. Bunun olmaması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor.”

4 BİNA KORUNUYOR

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Anıtlar Kurulu tescilli 4 binası bulunuyor. Bunlar dekanlık, psikiyatri anabilim dalı, jinekolojik onkoloji anabilim dalı ve Sağlık Müzesi. Dönemin mimarisini yansıtan bu binalar korunacak. Yeni hastanede 36 ameliyathanede, 7 günlük ameliyathane, 1100 yatak, 164 yoğun bakım yatağı yer alacak.

 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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