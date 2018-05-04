Cerrahpaşa nöbeti

Öğretim üyeleri, asistanlar ve öğrenciler Prof. Dr. Burhanettin Toker Amfisi’nde bir araya gelerek TBMM’deki oturumu TV’den izlediler. Cerrahpaşalıların nöbeti bahçede devam etti ve gece geç saatlere kadar sürdü. Ancak Ankara’dan iyi haber gelmedi.

İstanbul, Gazi, İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini ve 20 üniversite kurulmasını düzenleyen tasarının ilk bölümü görüşüldü. Bölünmeyi içeren 7. maddenin de olduğu ilk bölüm kabul edildi. Tasarının ikinci kısmının görüşülmesi gelecek haftaya kaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini de bünyesine alan yeni üniversitenin adı İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olacak. Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, K.Maraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri kurulacak.