Cerrahpaşa da hasta

İSTANBUL Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Rasim Temür, Barış Yıldızlar, Erdem Damcı, Namık Kemal Öztorun 6 yıl önce hazırladıkları Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’yle ilgili raporun bir benzerini toplam 113 irili ufaklı binası bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi için de yazdı. 2013’te yapılan Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı’nda da sunulan ‘Hızlı Durum Tespit Çalışması’nda bakılan 57 binadan 19’unun ‘çok riskli’, 24’ünün ‘yüksek riskli’, 4’ünün ise ‘orta riskli’ olduğu saptandı. Bakılan binaların 42’si hastane, 7’si okul, biri lojman, 2’si öğrenci yurdu, 2’si yemekhane, 3’ü de kütüphaneydi.

ÇOCUK KLİNİĞİ TAŞINIYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ile üniversite yapı işlerinden çocuk acil binası için ‘az hasarlı’ raporu geldiğini belirterek, “Ama biz tamamını bugün (dün) itibarıyla kapatıyor ve yeni yerine taşıyoruz. En az bir hafta sürecek taşınma boyunca hasta kabulü yapamayacağız. Yatan hastaların bir kısmını başka bölümlere naklediyoruz. Yoğun bakım hastalarımızı 112 ile başka hastanelere yolluyoruz. Diyaliz hastası çocuklarımızı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (Çapa’daki hastane) yönlendiriyoruz” dedi.

DOĞUM KLİNİĞİ DE YENİ YERİNE

Çocuk hastalıkları kliniğine bitişik olan kadın hastalıkları ve doğum kliniğinin de dekanlık tarafından daha önceden planlanan yeni yerine taşınmasına karar verildi. Bağımsız bir yapı denetim kurulunun bütün binaları denetleyerek rapor hazırlayacağını belirten Prof. Dr. Gönen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bizim üniversitenin yapı işleri zaten denetlemişti. Bağımsız denetim kurulundan gelecek rapora göre hareket edeceğiz. Öğrenci amfilerimiz iki haftaya kadar bitecek, onları da oraya taşıyacağız ” dedi.

OKULLARDA EĞİTİME ARA

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik ekiplerin yaptığı ön tespitlere dayanarak aldıkları kararları açıkladı. Prof. Dr. Aydın’ın açıklamasına göre, Haseki’de Kardiyoloji Enstitüsü’nün kullanımında olan mikrobiyoloji laboratuvar binası tahliye edilecek. Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Avcılar’daki Veteriner Fakültesi ve Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 22 Ekim’e kadar ara verildi. Okullar yeni binaları inşa edilinceye kadar üniversitenin Büyükçekmece’deki yerleşkesine taşınacak.

HAYVAN HASTANESİNİN FAALİYETLERİ DURDU

Avcılar’daki hayvan hastanesinin faaliyetleri ise geçici bir süre için durduruldu. Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binalar da tahliye edilerek, yenileri inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece’deki diğer binalara taşınacaklar. Yine Avcılar yerleşkesindeki öğrenci yurt binaları hizmete kapatılarak 6 Ekim’e kadar tahliyesine karar verildi.