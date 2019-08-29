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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)- 
29.08.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

CERN hayali suya düştü... Polise gittiler

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ADANA’da, CERN’e gerçekleştirilecek geziye çocuklarını göndermek isteyen 46 öğrenci velisi, ödedikleri 3’er bin TL’den toplam 138 bin TL’yi, gezinin iptal edilmesine rağmen geri alamayınca organizasyonu yapan emekli öğretmeni polise şikayet etti.

İddiaya göre, 12 yıldır öğrencilere yönelik yurt dışı turları organize eden emekli öğretmen B.Y., Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Zeynep Erdoğdu Ortaokullarına giderek, İsviçre ile Fransa sınırında yer alan, Cenevre şehri yakınındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’e bilimsel gezi düzenleyeceğini bildirdi. Okul yöneticilerinin izniyle kayıt aldı. 46 öğrenci velisi, 10-16 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan gezi için B.Y.nin hesabına 3’er bin TL kayıt parası gönderdi. Tarih yaklaştığında ise B.Y., velilere, "Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü geziyi yasakladı, bu nedenle gidemeyeceğiz. Paralarınızı iade edeceğim" dedi. Ancak paraları geri vermedi. Dolandırıldıklarını öne süren veliler de B.Y. hakkında polise şikayetçi oldu.

HAYALLERİ YIKILDI

Zeynep Erdoğdu Ortaokulu önünde toplanan mağdur aileler adına konuşan Seçil Sönmez, 10uncu sınıf öğrencisi oğlu Veysel Emre Onanın fen bilimine ilgisi olduğu için geziyi mutlulukla kabul ettiğini ancak iptalin ardından hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. B.Y.nin paraların iadesiyle ilgili kendilerini sürekli oyaladığını söyleyen Sönmez, "Gezi için uçak ve otel paralarını önceden ödediğini, iptalin ardından bu paraları alamadığını söyleyerek bizi oyaladı. En son 2 Ağustosta parayı iade edeceğini belirterek, bizi bankaya davet etti ama ortada ne para var ne hesap. Şikayetçi olmamamızı istiyor. Para bazen umursanmayabilir ama çocuklarımızın yaşadığı psikolojik durum daha önemli. Çocuklarımız bir yıl boyunca geziye hazırlandılar, umutları yıkıldı" diye konuştu.

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