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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ) (DHA)
14.02.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Çerkezköy'de kimyasal atıkları çuvallar içinde çevreye bırakan araç aranıyor

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Çerkezköy'de kimyasal atıkları çuvallar içinde çevreye bırakan araç aranıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çuvallar içine konularak çevreye bırakılan kimyasal atıklardan alınan numunelerin incelenmesi sürüyor. Atığın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, atıkları bırakan aracın bulunması için bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

Çerkezköy'ün eski İstanbul yolu üzerindeki Kuşbahçe mevkiine dün çuvallar içinde bırakılan atıkların kötü koku yayması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine atıkların bulunduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 29 çuvalın içinde kimyasal atık olduğu iddia edilen toz atıklar olduğu görüldü. Atıkların bir kamyon tarafından bırakıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Atıklardan numuneler alınırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün atıklardan aldığı numunelerin incelendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler yapıldı. Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda ekipler gerekli numuneleri aldılar. Jandarma ekiplerimiz de bölgeye çuvallar içinde atılan kimyasalı boşaltan kamyonu bulmak için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı."

Çerkezköyde kimyasal atıkları çuvallar içinde çevreye bırakan araç aranıyor

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