Çerkes sürgününün 154. yıldönümü... 'İntikam değil adalet istiyoruz'

21 Mayıs 1864’ün dünyadaki bütün Çerkesler tarafından soykırım ve sürgün günü olarak anıldığını belirten Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül, “İntikam değil, adalet istiyoruz” dedi.



Çerkeslerin insanlık tarihinin en kanlı ve en vahşi soykırıma uğradığını savunan Akgül, “Yaklaşık 300 yıl süren Osmanlı-Rus savaşında, Rusların galip gelmesinin ardından Osmanlıyı destekleyen Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilmeleri ve soykırıma uğramalarının üzerinden 154 yıl geçti. Dönemin Rus belgelerinde ve gazetelerinde Çerkeslerin sürgünü sırasında 1,5 milyon insanın sürgün edildiği belirtiliyor. Bunlardan 500 bininin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Böylece Çerkesler insanlık tarihinin şahit olduğu en kanlı, en vahşi ve en planlı soykırımında telafisi güç bir demografik kayba uğramışlardır” diye konuştu.



Çerkes Forumu Başkanı Akgül, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs 1864 tarihinin, dünya üzerindeki bütün Çerkesler tarafından soykırım ve sürgünü temsil eden gün olarak kabul edildiğini söyleyerek, "Çarlık Rusyasının mirasçısı olan Rusya Federasyonu ve Osmanlı İmparatorluğunun mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti tarihte yaşanan acıları kabul ederek bu sorunların çözümüne dair ciddi ve somut adımlar atmalıdır. İntikam değil, adalet istiyoruz. Fakat maalesef bu adımlar atılmadığı gibi hem diasporada hem de anavatanda yaşayan Çerkesler her geçen gün yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır" dedi. Akgül, daha sonra Çerkes Soykırımı ve Sürgünü esnasında şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, Çerkes Soykırımının tanınmasını talep etti.