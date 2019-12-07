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Musa Kesler
07.12.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Ceren Özdemir'in katilinin gönderileceği cezaevi kafaları karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Ceren Özdemir'in katilinin gönderileceği cezaevi kafaları karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandıktan sonra önce Ordu’daki cezaevine konulması gündeme geldi.

Ancak Ordu’daki cezaevinde Ceren’in bazı yakınlarının da görev yaptığı anlaşılınca Arduç’un Şırnak’taki T tipi cezaevine gönderilmesi kararı çıktı.

Fakat Şırnak’taki cezaevi yönetimi, cezaevinde daha önce bu tür suçlulara saldırmaktan sabıkalı mahkumların bulunduğunu, Arduç’un Şırnak’a naklinin bu nedenle sakıncalı olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Arduç için başka bir cezaevi belirlendi. Arduç dün sabah Van’daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Bu süreç nedeniyle Arduç’un adliyeden çıkarılması da gecikti.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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