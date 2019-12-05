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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK (DHA)
05.12.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Ceren Özdemir'in katil zanlısını fotoğraftan tanıyıp adım adım takip etmiş

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Ceren Özdemir'in katil zanlısını fotoğraftan tanıyıp adım adım takip etmiş

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'u sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyıp polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı, DHA'ya konuştu.

Katil zanlısını, sosyal medyadan gördüğü fotoğraftan tanıdığını, takip etmeye başladığını, bu sırada polise ihbarda bulunduğunu anlatan Alpay Taşçı, "Sosyal medyada şahsın resmini gördüm. İş yerimin önünden geçen biri dikkatimi çekti. Baktım sosyal medyadaki fotoğrafa benziyor. İş yerimin bitişiğindeki lokantaya girdiğini gördüm. Lokantaya gidip, parasının olmadığını söyleyip, yemek istemiş. Vermemişler. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155’i arayarak polise ihbarda bulundum. Ekip göndereceklerini söylediler. Yürüyerek peşinden gittim. Sürekli etrafına bakıyordu, kaçmak için hızlandığı sırada çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakaladık. O esnada polis de gelmişti. Polis otosuna bindirilip, götürüldü" dedi.

‘DUYARLI OLMAMIZ LAZIM’

Taşçı, herkesin bu gibi konularda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "İnsanlar bir olay görüyor, duyarsız davranıyor. ‘Banane olan olmuş’ diyor. Aslında böyle olmamak lazım. Bu annemiz, kardeşimiz olabilir. Benim de başıma gelebilir. Kadın öldürmek bir terördür. Televizyonu açıyoruz her gün kadın cinayeti görüyoruz. Bunu durdurmak yine bizim elimizde. Emniyet güçleri yardım ediyor, hangisine koşsun. Olay bir değil, iki değil. Toplum olarak bizim de duyarlı olmamız lazım" diye konuştu.

LOKANTAYA GİDİP YEMEK İSTEMİŞ

Katil zanlısının lokantasına gelerek yemek istediğini söyleyen Tarık Bilgihan da "Olay günü akşam saatlerinde lokantaya geldi, elinde bir kağıt vardı. ‘Bu numaraya ulaşamadım, param vardı, şu an yok. Bana ekmek içi döner verir misin? Cezaevinden yeni çıktım param yok’ dedi. Ben de 'Burada işçiyim veremem' dedim. Dün yine geldi, yemek istedi. Ben yemek vermeyince buradan çıktı. O sırada yan tarafta işyeri olan arkadaşımız geldi, şahsı katil zanlısına benzediğini, sosyal medyada fotoğraftaki kişinin o olduğun söyledi. Arkadaşımız kendisini takip ederek gitti, sonra yakalandı" diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ceren Özdemir'İn öldürülmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Katil zanlısının yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli Ö.A.'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

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