Ceren Özdemir'i kim öldürdü? Ceren Özdemir'in katili ortaya çıktı mı?
Türkiye genç yaşta katledilen Ceren Özdemir’e ağlıyor ve katilin yakalanmasını bekliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Ordu Valiliği yaptığı açıklamada, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini bildirdi. Peki, Ceren Özdemir'i kim öldürdü? Ceren Özdemir'in katili ortaya çıktı mı?
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.
YOL BOYU TAKİP ETMİŞ
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir’i öldürdüğü iddia edilen şahsın, Ceren'in çıkışından eve kadar takip ettiğini belirledi.
VALİLİK: ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâlle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır.
Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir" denildi.
Açıklamada, "Ö.A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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