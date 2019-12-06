Ceren Özdemir olayı nedir, neden öldürüldü?

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren’e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren’in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.



Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç cinayetten 3 gün sonra bir esnafın polise ihbarı sonrası yakalandı.

NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Katil zanlısı, ‘Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' ifadesini kullandı. Cinayetten önce bir kapüşonlu mont satın aldığını ve cinayet günü Ceren Özdemir’i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyleyen zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir’in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti. Katil zanlısı “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm” ifadelerini kullandı.