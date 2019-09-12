Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan kimdir?
Ünlüler kervanına kazandırdığı isimlerle 80'li ve 90'lı yıllarda magazin dünyasına damgasını vuran Atilla Kaplakarslan, gündemdeki haberler ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Atilla Kaplakarslan, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın da babasıdır. Peki, Atilla Kaplakarslan kimdir?
Koreograf Atilla Kaplakarslan, 1957 yılında dünyaya geldi. Ayrıca Vizyon Ajans ve Vizyon Production’un Kurucu Ajans Başkanı, Artiz Atölye’nin de kurucu ortağı’dır. Diğer bir yandan ise Sinema Güzeli Kral ve Kraliçesi Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Engelsiz Yaşam Vakfı’nında kurucu başkanıdır.
Özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda magazin dünyasına damga vurmuş ve bir çok ismi ünlüler kervanına dahil etmiştir. Bu isimlerden bazı ünlüler, Gülben Ergen, Demet Akalın, İsmet Özhan, Petek Dinçöz, Vahe Kılıçarslan, Tolga Karel ve Atilla Saral sadece bir kaçıdır. Hülya Avşar’a Filmde Mankeni canlandırması nedeni ile yürüyüş dersler vermiştir. Eski manken Petek Dinçöz’ün ise isim babasıdır. Atilla Kaplakarsla, 2016 yılında kızı Ceren Kaplakarslan ile olaylı bir şekilde boşanan Rafet El Roman ile davalık olmuştu.
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