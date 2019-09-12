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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan kimdir?

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Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan kimdir?

Ünlüler kervanına kazandırdığı isimlerle 80'li ve 90'lı yıllarda magazin dünyasına damgasını vuran Atilla Kaplakarslan, gündemdeki haberler ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Atilla Kaplakarslan, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın da babasıdır. Peki, Atilla Kaplakarslan kimdir?

Koreograf Atilla Kaplakarslan, 1957 yılında dünyaya geldi. Ayrıca Vizyon Ajans ve Vizyon Production’un Kurucu Ajans Başkanı, Artiz Atölye’nin de kurucu ortağı’dır. Diğer bir yandan ise Sinema Güzeli Kral ve Kraliçesi Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Engelsiz Yaşam Vakfı’nında kurucu başkanıdır.

Özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda magazin dünyasına damga vurmuş ve bir çok ismi ünlüler kervanına dahil etmiştir. Bu isimlerden bazı ünlüler, Gülben Ergen, Demet Akalın, İsmet Özhan, Petek Dinçöz, Vahe Kılıçarslan, Tolga Karel ve Atilla Saral sadece bir kaçıdır. Hülya Avşar’a Filmde Mankeni canlandırması nedeni ile yürüyüş dersler vermiştir. Eski manken Petek Dinçöz’ün ise isim babasıdır. Atilla Kaplakarsla, 2016 yılında kızı Ceren Kaplakarslan ile olaylı bir şekilde boşanan Rafet El Roman ile davalık olmuştu. 

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