Ceren Hoca ağıdı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in 2 Ocak 2019’da öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye’yi yasa boğan olay sonrası Şenel’in anısını yaşatmak için akademisyenler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak öncülüğünde bir araya geldi. Rektör Parlak, vefatından büyük üzüntü duyduğu genç akademisyen için ‘Ceren Öğretmen Ağıdı’nı yazıp besteledi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ise enstrümanları ve sesleriyle esere hayat verdi. Türk halk müziğine sevgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erol Parlak ile ağıdın bir bölümünü seslendirdi. Ceren Öğretmen ve yaşamını yitiren tüm eğitimcilere adanan eserin klibi, Şenel’in ölüm yıldönümünde yayınlandı. Ceren Öğretmen ve yaşamını yitiren tüm eğitimcilere adanan eserin klibi, TRT tarafından çekildi.

KATİLİ YARGILANIYOR

Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, katil zanlısının “canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “ruhsatsız tabanca bulundurmak” ve “silahla tehdit” suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor.m ANKARA

İŞTE O SÖZLER

CEREN Öğretmen Ağıdı’nın sözleri şöyle:

Bir sevgi ocağında

Var olup da can buldu

Şefkatin kucağında

İrfan ile yoğruldu.

*

Yüreği sevgi dolu

Gül yüzünde ışığı

Yolu insanlık yolu

İlim irfan aşığı.

*

Gece gündüz demeden

Durmak nedir bilmeden

Bilim neferi oldu

Çalıştı hiç yılmadan.

*

Zaman durdu, dil sustu

Kötülük gelip çattı

Emek bilmez bir cahil

(Gözü dönmüş bir zalim)

Şafağını kararttı.

*

Zemherinin kışında

Yirmi yedi yaşında

Kıydılar masum cana

Görevinin başında.

*

Öğretmenin varlığı

İnsanlığa armağan

Aydınlığa çıkar mı

Işığını karartan.

*

Canımız siper olsun

Öğretmenler ölmesin

Sana kasteden zalim

İki cihan gülmesin.

*

Hayal oldun, düş oldun

Meleklere eş oldun

Acın cana işledi

Gözümüzde yaş oldun.

*

Kabrin nur ile dolsun

Dualar yoldaş olsun

Ceren Damar öğretmen

Sonsuzluğa eş olsun.