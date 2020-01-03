Ceren Hoca ağıdı
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in anısı, söz ve müziğini sanatçı-akademisyen Prof. Erol Parlak’ın yazdığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın seslendirdiği ‘Ceren Öğretmen Ağıdı’ ile yaşayacak.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in 2 Ocak 2019’da öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye’yi yasa boğan olay sonrası Şenel’in anısını yaşatmak için akademisyenler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak öncülüğünde bir araya geldi. Rektör Parlak, vefatından büyük üzüntü duyduğu genç akademisyen için ‘Ceren Öğretmen Ağıdı’nı yazıp besteledi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ise enstrümanları ve sesleriyle esere hayat verdi. Türk halk müziğine sevgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erol Parlak ile ağıdın bir bölümünü seslendirdi. Ceren Öğretmen ve yaşamını yitiren tüm eğitimcilere adanan eserin klibi, Şenel’in ölüm yıldönümünde yayınlandı. Ceren Öğretmen ve yaşamını yitiren tüm eğitimcilere adanan eserin klibi, TRT tarafından çekildi.
KATİLİ YARGILANIYOR
Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, katil zanlısının “canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “ruhsatsız tabanca bulundurmak” ve “silahla tehdit” suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor.m ANKARA
İŞTE O SÖZLER
CEREN Öğretmen Ağıdı’nın sözleri şöyle:
Bir sevgi ocağında
Var olup da can buldu
Şefkatin kucağında
İrfan ile yoğruldu.
*
Yüreği sevgi dolu
Gül yüzünde ışığı
Yolu insanlık yolu
İlim irfan aşığı.
*
Gece gündüz demeden
Durmak nedir bilmeden
Bilim neferi oldu
Çalıştı hiç yılmadan.
*
Zaman durdu, dil sustu
Kötülük gelip çattı
Emek bilmez bir cahil
(Gözü dönmüş bir zalim)
Şafağını kararttı.
*
Zemherinin kışında
Yirmi yedi yaşında
Kıydılar masum cana
Görevinin başında.
*
Öğretmenin varlığı
İnsanlığa armağan
Aydınlığa çıkar mı
Işığını karartan.
*
Canımız siper olsun
Öğretmenler ölmesin
Sana kasteden zalim
İki cihan gülmesin.
*
Hayal oldun, düş oldun
Meleklere eş oldun
Acın cana işledi
Gözümüzde yaş oldun.
*
Kabrin nur ile dolsun
Dualar yoldaş olsun
Ceren Damar öğretmen
Sonsuzluğa eş olsun.
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