Cerebral Palsy hastası bebekler için anlamlı destek

Pınar Sert Altınbilek 3 yaşındaki oğlunu, ayak bileklerindeki güçsüzlük nedeniyle fizyoterapiye götürdüğü dönemde başka çocuklar ve aileleriyle tanıştıktan sonra yolu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye ile kesişti. Çoğu Cerebral Palsy hastası olan bebeklerin ailelerinin bu aylar süren ve maliyetli terapi için zorlandıklarını görünce onlara destek olmaya karar veren Altınbilek, 11 Kasım günü düzenlenecek olan Vodafone 40’ncı İstanbul Maratonu’na katılarak gönüllü koşucu olacak.



7522 GÖNÜLLÜ KOŞUCU



Maratonda 36 Sivil Toplum Kuruluşunun her birinin ayrı bir amaca destek projesi için 7522 kişinin koşacağını anlatan Pınar Sert Altınbilek şunları söyledi: “Adımlarıma destek ol kampanyasıyla erken dönemde gelişimsel bozukluk yaşayan çocuklara fizyoterapi desteği sağlanıyordu. Toplanan bağışlarla maddi durumu yetersiz ailelere yardım sağlandı. Geçen yıl benim vesilemle vakfa 24 kişi bağış yaptı. Topladığım yardımla da 3 çocuğun birer aylık fizyoterapi seansını karşılamış olduk. Bu beni çok mutlu etti inanın. Bu sene de vakfın kampanyası olan “Bir adımla büyüsün” sloganıyla yola çıkarak 0-3 yaş arası engelli olma riski taşıyan bebekler için koşup para toplamak istedim. İlk hedefim en az bir bebeğin 3 aylık fizyoterapi ve gelişim takibi hizmetlerini karşılayabilmek. Bir bebeğin gelişim takibinin yapılarak üç aylık fizyoterapini alması 2400 TL’ye mal oluyor. O üç aylık düzenli hizmet bir bebeğin hayatında çok fazla şeyi değiştiriyor. Yapamadıkları eylemleri yapmalarını sağlıyor.



İpk.adimadim.org’tan benim profilime girip bağış yapabilirler. Ya da Cerebral Palsy Türkiye’yi seçerek bağış yapabilirler. Bu bağış Adıma Adım Platformu vasıtasıyla direkt vakfın hesabına aktarılıyor”

Her 8 saatte bir CP’li çocuk dünyaya geliyor

Vakfın Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İleşitim Müdürü Bilge Aksoy CP’nin çok fazla duyulmamış bir hastalık olduğunu ancak Türkiye’de her 8 saatte bir CP’li çocuğun dünyaya geldiğini belirtti. Bilge, bu çocuklara katkılarını şöyle anlattı:

“Bize gelen bebek önce uzman bir ekip tarafından değerlendirme seansına alınır. Bu değerlendirme ile bebeğin neye ihtiyacı olduğu belirlenir. Çocuk gelişim uzmanının da dahil olduğu bu ekiple çeşitli gelişim testleri de yapılarak çocuğun gelişimi takip edilir ve ihtiyacı olan fizyoterapi gibi hizmetler sunulur.



“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FARKINDALIK HAREKETİ”



Adım Adım Platformu bir sivil toplum kuruluşu. Ve “ipk.adimadim.org” sitesinden tüm STK’ları “iyilik peşinde koş” sloganıyla bir araya getirerek STK’ların bağış toplamasını sağlamaktadır. Türkiye’deki en büyük farkındalık hareketi bu. Kız çocukların eğitimi, kanserli çocuklar gibi bir çok konu var. Sizin için değerli olan konuyu seçip yardım yapabilirsiniz. Bütün STK’ların çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Hangi STK olduğu önemli değil ama imkanı olan herkesin kendisi için değerli olan konuyu seçerek birilerinin hayatında fark yaratması, yardım etmesi çok kıymetli.”



Cerebral Palsy nedir



Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Beynin travmaya uğramış kısımların erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir.