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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Taylan YILDIRIM-ÿYılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA)
07.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Cerablus’un çocuk hamalları

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Cerablus’un çocuk hamalları

SURİYE’nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç kentinden kaçarak Cerablus’a gelmek isteyen yüzlerce kişi, iki kent arasındaki sınır hattında yoğunluk oluşturuyor. Terör örgütünün baskısından kaçarak Cerablus sınırına gelen Menbiç sakinlerine burada çocuk hamallar yardım ediyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, devam eden iç savaşta 2014 yılında önce terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne 2 yıl sonra ise terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolüne geçti. İlçedeki vatandaşlar terör örgütlerinin baskılarından kurtulmak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a göç etmeye başladı.

Her gün yüzlerce insanın göç ettiği iki ilçe arısındaki sınır noktasında yoğunluk yaşanıyor. ÖSO kontrolündeki sınıra gelen Menbiçliler getirdikleri eşyaları bu noktada yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk hamallara bırakıyor. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden göç edenlerin eşyalarını el arabalarıyla tampon bölgeden Cerablus’taki araçlara taşıyan çocuklar yaptıkları işten kazandıkları para ile ailelerinin geçinmelerine yardım ediyor. 

Çamur içindeki alanda çalışan çocukların tek dinlenme alanları ise eşyaları taşıdıkları el arabaları. Çocuklar fırsat bulduklarında el arabalarının üzerine oturarak dinlenme fırsatı buluyor.

Cerablus’un çocuk hamalları

Cerablus’un çocuk hamalları

Cerablus’un çocuk hamalları

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