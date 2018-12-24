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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Cerablus ve Menbiç’e büyük yığınak

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Cerablus ve Menbiç’e büyük yığınak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı almasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki geceden itibaren bölgeye büyük askeri takviye göndermeye başladı. Yaklaşık 100 araçlık konvoyda tank, 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri, diğer topçu bataryaları, ‘Kirpi 2’ tipi zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar bulunuyor.

TÜRKİYE’nin değişik bölgelerinden Hatay’a gelmiş olan birlikler önceki gece önce Kilis’e, oradan da Elbeyli Sınır Kapısı’ndan Suriye içine girmeye başladı. Konvoy, Suriye içinde Fırat Kalkanı harekâtı ile ele geçirilmiş El Bab üzerinden Cerablus ile Menbiç sınır hattına doğru yöneldi. Cerablus’un hemen karşısında, Fırat’ın doğusunun en batısında bulunan Zor Mağar yer alıyor. Terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye içinden takviye unsurlar gönderdiği Zor Mağar, birçok kez Türk topçusunun hedefi olmuştu. Zor Mağar, kuzeydoğusunda Süleyman Şah ve Saygı Karakolu’nun taşındığı Suriye Eşmesi olması nedeniyle, TSK’nın olası Fırat’ın doğusu harekâtında öncelik vereceği yerler arasında değerlendiriliyor. TSK’nın takviyesiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Cerablus’taki birliklerinin de teyakkuz durumuna geçtiği bildirildi.

Cerablus ve Menbiç’e büyük yığınak

HASSAS BÖLGE

Takviye gücün gönderildiği Menbiç kırsalı sınır hattı da Türkiye’nin sınır güvenliği açısından hassasiyet gösterdiği noktalardan biri. Bu bölgede son günlerde ÖSO güçleri ile Tel Rıfat’tan gelen PYD/YPG unsurları arasında sık sık çatışma yaşanıyordu. ABD ask erinin çekilmeye başlamasıyla birlikte Menbiç ilçe merkezini nasıl boşaltacağı merak ediliyor.

SINIR KARAKOLLARI

Türkiye içinde de sınır hattında hareketlilik yaşandı. Şanlıurfa merkezden çıkan askeri konvoylardan birinin Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’ye, diğerinin de Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’a doğru hareket ettiği bildirildi. Takviye güçlerin Akçakale ile Ceylanpınar arasındaki sınır karakollarına konuşlanacağı öğrenildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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