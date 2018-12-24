Cerablus ve Menbiç’e büyük yığınak
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı almasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) önceki geceden itibaren bölgeye büyük askeri takviye göndermeye başladı. Yaklaşık 100 araçlık konvoyda tank, 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri, diğer topçu bataryaları, ‘Kirpi 2’ tipi zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar bulunuyor.
TÜRKİYE’nin değişik bölgelerinden Hatay’a gelmiş olan birlikler önceki gece önce Kilis’e, oradan da Elbeyli Sınır Kapısı’ndan Suriye içine girmeye başladı. Konvoy, Suriye içinde Fırat Kalkanı harekâtı ile ele geçirilmiş El Bab üzerinden Cerablus ile Menbiç sınır hattına doğru yöneldi. Cerablus’un hemen karşısında, Fırat’ın doğusunun en batısında bulunan Zor Mağar yer alıyor. Terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye içinden takviye unsurlar gönderdiği Zor Mağar, birçok kez Türk topçusunun hedefi olmuştu. Zor Mağar, kuzeydoğusunda Süleyman Şah ve Saygı Karakolu’nun taşındığı Suriye Eşmesi olması nedeniyle, TSK’nın olası Fırat’ın doğusu harekâtında öncelik vereceği yerler arasında değerlendiriliyor. TSK’nın takviyesiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Cerablus’taki birliklerinin de teyakkuz durumuna geçtiği bildirildi.
HASSAS BÖLGE
Takviye gücün gönderildiği Menbiç kırsalı sınır hattı da Türkiye’nin sınır güvenliği açısından hassasiyet gösterdiği noktalardan biri. Bu bölgede son günlerde ÖSO güçleri ile Tel Rıfat’tan gelen PYD/YPG unsurları arasında sık sık çatışma yaşanıyordu. ABD ask erinin çekilmeye başlamasıyla birlikte Menbiç ilçe merkezini nasıl boşaltacağı merak ediliyor.
SINIR KARAKOLLARI
Türkiye içinde de sınır hattında hareketlilik yaşandı. Şanlıurfa merkezden çıkan askeri konvoylardan birinin Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’ye, diğerinin de Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’a doğru hareket ettiği bildirildi. Takviye güçlerin Akçakale ile Ceylanpınar arasındaki sınır karakollarına konuşlanacağı öğrenildi.
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