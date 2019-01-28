Cepsiz ceketli kampanya
SAADET Partisi yerel seçim adaylarını tanıttı ve kampanyasını başlattı.
Ankara ATO Kongre Merkezi’ndeki toplantıda partinin kampanya sloganı, ‘Dürüst başkan, dürüst yönetim’ olarak açıklandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, kürsüye çağırdığı adaylara “Hizmet edeceklerin cepleri olmayacak” diyerek önceden diktirilen cepsiz ceketleri giydirdi.
‘94 RUHU’ VURGUSU
Karamollaoğlu, kapatılan Refah Partisi’nin başarı gösterdiği 1994 seçimine gönderme yapıp ‘94 ruhunu’ vurgularken, kampanyanın ana şarkısı da o yıl popüler olan “Sana deliyim” şarkısının ezgisinden oluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2002’de AK Parti’nin kuruluşundaki ‘Milli Görüş gömleğini çıkardık’ yaklaşımına konuşmasında gönderme yapan Karamollaoğlu özetle şöyle dedi:
ARTIK İKTİDAR YORGUN
“AK Parti miadını doldurmuş görünüyor. Artık iktidar yorgundur, Türkiye’yi de yoruyor. Vereceği hiçbir vaadin artık karşılığı yok. Bu yüzden yine algı operasyonu başlıyor. Diyorlar ki sınırımızda operasyon var, dış güçler bize karşı. Ama bugün en büyük operasyonu AK Parti’nin kendisi yapıyor. Bu ülkenin başına gelen en büyük operasyon bizatihi sizsiniz.”
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