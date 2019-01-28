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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cepsiz ceketli kampanya

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Cepsiz ceketli kampanya

SAADET Partisi yerel seçim adaylarını tanıttı ve kampanyasını başlattı.

Ankara ATO Kongre Merkezi’ndeki toplantıda partinin kampanya sloganı, ‘Dürüst başkan, dürüst yönetim’ olarak açıklandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, kürsüye çağırdığı adaylara “Hizmet edeceklerin cepleri olmayacak” diyerek önceden diktirilen cepsiz ceketleri giydirdi.

‘94 RUHU’ VURGUSU

Karamollaoğlu, kapatılan Refah Partisi’nin başarı gösterdiği 1994 seçimine gönderme yapıp ‘94 ruhunu’ vurgularken, kampanyanın ana şarkısı da o yıl popüler olan “Sana deliyim” şarkısının ezgisinden oluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2002’de AK Parti’nin kuruluşundaki ‘Milli Görüş gömleğini çıkardık’ yaklaşımına konuşmasında gönderme yapan Karamollaoğlu özetle şöyle dedi:

ARTIK İKTİDAR YORGUN

“AK Parti miadını doldurmuş görünüyor. Artık iktidar yorgundur, Türkiye’yi de yoruyor. Vereceği hiçbir vaadin artık karşılığı yok. Bu yüzden yine algı operasyonu başlıyor. Diyorlar ki sınırımızda operasyon var, dış güçler bize karşı. Ama bugün en büyük operasyonu AK Parti’nin kendisi yapıyor. Bu ülkenin başına gelen en büyük operasyon bizatihi sizsiniz.”

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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