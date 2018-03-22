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    Ceplerindeki son parayla Afganlar’a su aldılar

    Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
    22.03.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’da yakalanarak götürüldükleri polis merkezinde kimlik tespiti için otobüslerde bekletilen Afganlar, yoldan geçenlerden su istedi. Afganlar’ın durumuna çok üzülen Enver Şen ile Abdurrahim Sunar, bakkala girerek ceplerindeki son kuruşa kadar su alıp, onlara dağıttı.

    İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan kaçaklar, bin 500 ila 3 bin dolar arasında verdikleri insan tacirleri ya da kendi imkanlarıyla İstanbul’a gitmeye çalışıyor. Gruplar halinde gelen çoğunluğu Afganistan ve Pakistanlı kaçaklar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kuzey çevre yolu Nene Hatun, Erzurum- Ağrı karayolunun Karskapı Şehitliği veya şehirlerarası otobüs terminali yakınında yakalıyor.

    Ceplerindeki son parayla Afganlar’a su aldılar

    Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüslere bindirilen kaçaklar, merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Polis Merkezi’ne götürülüyor. Burada otobüsün içinde bekletilen kaçaklar, 10’ar kişilik halinde karakola alınarak parmak izleri alınıp, kimlik tespiti yapılıyor.

    Birkaç gün önce polis merkezi önünde kimlik tespiti için otobüste bekletilen Afgan kaçaklar, susadıklarını belirtip, yoldan geçen vatandaşlardan su istedi. Kaçakların bu isteğine duyarsız kalmayan Enver Şen ile Abdurrahim Sunar, hemen yolun karşısındaki bakkala girip bir koli su aldı.

    Ceplerindeki son parayla Afganlar’a su aldılar

    Dağıttıkları suyun yetmediğini gören iki hayırsever, ceplerinde son parayla da bir koli daha su alıp dağıttı. Afganların aralarında tartışma yaşandığını gören Abdurrahim Sunar, "Kavga etmeyin hepinize yetecek kadar su var" diye uyardı.

    Gördükleri manzara karısında üzülen Sunar, "Buradan geçerken otobüsün içinden bağırarak bizden yardım istediler. Adamlar yanmışlar. Hele bunların haline bakın. Allah kimseyi devletsiz etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Yazık günah" diye konuştu.

    Etiketler: kaçak göçmen , afganlılar , susuz kalan afganlar , gündem
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