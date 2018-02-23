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    Cep telefonu bomba gibi patladı

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    23.02.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da emlakçı Ahmet Çiftçi’nin şarjda aşırı ısınan cep telefonu, fişten çıkartıldıktan kısa bir süre sonra bomba gibi patlayıp masa örtüsünü tutuşturdu. Çiftçi masa örtüsünü dışarı çıkartarak, alevlerin başka yere sıçramasını önledi.

    Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’nde emlakçılık yapan, evli ve 8 çocuk babası Ahmet Çiftçi’nin (41) cep telefonunu, 8 yaşındaki oğlu Okan Çiftçi şarj etmek için prize taktı. Okan Çiftçi, şarja takılı telefonda bir süre oyun oynadı. Telefonu aşırı ısınması üzerine şarjdan çıkartıp masaya bırakan Okan Çiftçi, bu durumu babasına söylemek için yan odaya geçti. Bu sırada cep telefonunun bataryası, büyük bir gürültüyle patlayıp masa örtüsünü tutuşturdu. Patlama sesi üzerine hemen odaya koşan Ahmet Çiftçi, yanan masa örtüsünü dışarı çıkartarak, alevlerin başka bir yere sıçramasını önledi.

    Oğlunun şans eseri olaydan yara almadan kurtulduğunu belirten Ahmet Çiftçi, "Hızlı müdahalede bulunmasaydım belki de evim şimdi yanmış olacaktı. Telefonu aldığım işyerine ve Tüketici Hakları Derneği’ne şikayette bulunacağım. Dava açıp, bu konuda hakkımı soruna kadar arayacağım. Neyseki telefon oğlumun elindeyken patlamadı" dedi.

     

    Etiketler: Muğla , Bodrum , cep telefonu , Ahmet Çiftçi , son dakika
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