‘Cep Herkülü’nün mezarı açıldı

Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından 27 yaşındaki Japon vatandaşı Sekai Mori babalık davası açmıştı. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi de fekk-i kabir (mezarın açılması) yapılması ve DNA örneğinin alınmasına karar vermişti. Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı’daki mezarı başında polis sabah saatlerinde önlem aldı. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi Hakimi Emine Selda Öcal’ın talimatıyla kabir açıldı. Naim Süleymanoğlu’nun vücudundan DNA örnekleri alındı.

ÖRNEKLER KARŞILAŞTIRILACAK

Naim Süleymanoğlu’ndan alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelenecek, Sekai Mori’den alınan örneklerle karşılaştırılacak. Adli Tıp DNA’ların tam uyuştuğuna karar verirse, Sekai Mori Naim Süleymanoğlu’nun evladı olarak nüfusa kayıt edilecek ve mirasçısı olacak. DNA örnekleri uyuşmazsa davanın düşürülmesine karar verilecek.

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nun avukatı Aziz Demir ise şunları söyledi: “Doğrusu 27 yıldır hiçbirşey yapmayan sadece mirastan pay kapmak amacıyla mezarın açılması çok korkunç bir durum. Esin ve Sezin çok üzgünler onun için buraya gelemediler. Ortada Naim Süleymanoğlu’nun maddi bir mirası söz konusu değil, sadece manevi mirası söz konusu. Esin ve Sezin de manevi mirası dışında, herhangi bir talepleri ve istekleri yoktur. Amaç buradan, mirastan pay kapmak. Dava dilekçesinde bunun bir listesi var. Gerçek olmayan miras listesi.”